Ardagger/Neustadtl: Glasfaser für 574 Haushalte

Ein Vorzeigeprojekt zum Glasfaserausbau haben Ardagger und Neustadtl gestartet, die für dieses im Bezirk Amstetten einzigartige Projekt eine Partnerschaft eingegangen sind.

In Eigenregie wurden in beiden Gemeinden schon bisher viele Anschlüsse hergestellt, womit man auch über die Netz- und Eigentumsrechte verfügt. Über 70 Prozent der zweiten Ausbaustufe, womit der Vollausbau erreicht wird, umfasst Ausbaubereiche in Neustadtl und rund 30 Prozent baut Ardagger. Das Gesamtprojekt umfasst auch Randgebiete in Zeillern, Amstetten, Viehdorf, St. Martin und Blindenmarkt. Gefördert wird das Projekt, das in drei Jahren fertiggestellt sein soll, im Rahmen der Förderrichtlinien BBA 2020/2030 vor allem wegen der schwierigen und weiten Lage der Objekte und wegen der enorm teuren Ausbaukosten.

Das Projektvolumen umfasst in Ardagger rund 1,5 Millionen Euro und in Neustadtl rund 4,5 Millionen Euro. Insgesamt werden damit 574 Hausanschlüsse hergestellt beziehungsweise Liegenschaften erschlossen. Mit den bisher schon erledigten Ausbauarbeiten beläuft sich das Gesamtprojekt auf rund 13 Millionen Euro.

„Insofern haben wir das auch selbst in die Hand genommen, nicht gewartet und können jetzt auch mit finanzieller Unterstützung sowohl in Neustadtl als auch in Ardagger und den Randgebieten die Netze fertigstellen. Das bedeutet Chancengleichheit und wertet die Liegenschaften auf“, betonen die beiden Gemeindechefs Johannes Pressl und Franz Kriener.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.