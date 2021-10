In Euratsfeld betrifft der Ausbau hauptsächlich den Ortskern mit 689 möglichen Anschlüssen.

In Ferschnitz sind 480 Haushalte im Ausbaugebiet, das den Ortskern umfasst, aber auch in Richtung Umberg, Kirchholz, Freidegg, Rudling und Senftenegg geht. 70 Prozent des Ortsgebietes sind in der ersten Phase mit dabei. Der Rest soll in zwei oder drei Jahren folgen.

In Neuhofen an der Ybbs sind 680 Haushalte mit dabei. Ausbaugebiet ist der Ortskern bis Pumperlberg, Kornberg, Perbersdorf, Hagberg und Hörlesberg.