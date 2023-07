Billa verlässt CCA, Gastronomie-Angebot wird erweitert

NÖN: Derzeit machen Gerüchte die Runde, dass es bei den Geschäften und gastronomischen Betrieben im CCA einige Veränderungen geben wird. Unter anderem, dass Billa und McDonald's das Einkaufszentrum verlassen. Welche Neuerungen sind geplant?

Hannes Grubner: Es gibt generell eine neue Vermietungsstrategie. Der erste Teil wurde im Mai mit der Eröffnung von TK Maxx abgeschlossen. Jetzt planen wir den zweiten Teil. Dort, wo sich jetzt Billa und McDonald's befinden, sollen drei neue gastronomische Konzepte mit Gastgärten entstehen. Die Außenbereiche werden völlig neu gestaltet. Insbesondere der Eingang beim jetzigen Billa, hier wird die Mall verlängert. Es wird sehr attraktiv.

Ist schon fix, welche Betriebe hier künftig statt Billa und McDonald's einziehen werden?

Grubner: Wir stehen in Verhandlungen mit mehreren Interessenten. Wir gehen davon aus, dass es bald zu Vertragsabschlüssen kommt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass McDonald's wieder zurückkehrt. Einen Lebensmittelmarkt ähnlich wie Billa wird es im CCA aber nicht mehr geben. Das ist eine strategische Entscheidung, denn der Lebensmittelmarkt ist in Amstetten ohnehin bereits überproportional repräsentiert. Es wird Richtung „Food-Court“ gehen mit verschiedenen gastronomischen Angeboten.

Wie sieht der Zeitplan für die Umbauarbeiten aus?

Grubner: Die Umbaumaßnahmen starten mit Jänner 2024, die Schließungen werden etwas früher erfolgen. Wir hoffen, dass wir noch im ersten Quartal 2024 die ersten Eröffnungen vornehmen können. In der Zeit, wo Billa nicht im Haus sein wird, wollen wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Kundinnen und Kunden für Ersatz sorgen. Hier laufen Gespräche mit Gastronomen.

Sind noch weitere Baumaßnahmen geplant?

Grubner: Errichtet wird auch eine PV-Anlage mit insgesamt 1,4 Megawatt Peak. In einem ersten Teil entsteht eine Anlage mit 1 Megawatt Peak. Außerdem haben wir das Gebäude, in dem sich derzeit die Kirchenbeitragsstelle befindet, gekauft. Dieses wird abgebrochen, der Eingang um 45 Grad in Richtung der Begegnungszone, die ja in der Rathausstraße entsteht, gedreht. Das Center wird hier um 600 Quadratmeter Zusatzfläche mit zwei neuen Geschäften erweitert. Wir wollen auch in die Aufenthaltsqualität investieren, dass das CCA wirklich wieder eine moderne, zeitgemäße Mall wird.

Wie sieht es derzeit mit freien Flächen aus?

Grubner: Es gibt einige Kleinflächen, die frei sind, aber derzeit bewusst nicht vermietet werden. Dafür warten wir die Umbauarbeiten ab. Es gibt bereits Interessenten und konkrete Überlegungen, aber es ist noch zu früh, um Namen zu nennen.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung im CCA und wie blicken Sie in die Zukunft?

Grubner: Die Teuerungskrise spüren wir natürlich auch, beim Umsatz und bei der Kundenfrequenz sind wir allerdings gegenüber dem Vorjahr im Plus. Das Niveau von vor der Corona-Zeit haben wir noch nicht erreicht. In die Zukunft blicken wir positiv, wissen aber, dass wir investieren müssen. Wir haben gute Konzepte und bekommen gutes Feedback von unseren Vertragspartnern. Am 30. September feiern wir außerdem das 20-jährige Jubiläum mit einem großen Fest und Eventprogramm für Jung und Alt.