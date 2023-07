FF-Bezirkskommandant: „Wichtig sind Teamwork und Kameradschaft“

NÖN: Die Pandemie hat auch für die Feuerwehr einen großen Einschnitt bedeutet, weil ja keine Treffen und auch keine Übungstätigkeit möglich waren. Es gab Befürchtungen, dass das zu einem Aderlass bei der Mannschaft führen könnte. War dem so?

Rudolf Katzengruber: Nein. Wir haben jetzt in den 35 Gemeinden im Bezirk 7.425 Mitglieder und sind damit gut aufgestellt. Das besonders Erfreuliche: Bei der Jugendfeuerwehr haben wir in der Corona-Zeit sogar Mitglieder dazugewonnen. Das ist der Verdienst unserer engagierten Jugendbetreuer, die sich viel einfallen haben lassen, um mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. In Euratsfeld haben sie etwa Bastelbögen an die Haustüren gehängt und am Freitagabend online mit den Kindern gebastelt. Insgesamt haben wir bei der Feuerwehrjugend derzeit 806 Mitglieder. Und bei der Kinderfeuerwehr, die in der Corona-Zeit gegründet wurde, sind es 74.

Wie wichtig ist es, schon die Kinder für die Feuerwehr zu begeistern?

Katzengruber: Für uns ist das natürlich wichtig, um den Nachwuchs zu sichern. Es gibt aber auch schon viele Eltern, die selbst fragen, ob ihre Kinder der Feuerwehr beitreten können, einfach aus dem Grund, weil sie hier eine Gemeinschaft erleben und auch Teamwork lernen. Eine Gruppe besteht ja aus neun Leuten. Einzelkämpfer sind nicht gefragt, sondern Leute, die zusammenarbeiten. Das gilt später auch in der Arbeitswelt. Was allgemein schwieriger wird - auch bei Vereinen - ist es, Leute zu finden, die Verantwortung für die Jugend übernehmen und zum Beispiel Gruppenstunden abhalten.

Werden wir so gesehen auch künftig noch genug Feuerwehrleute haben?

Katzengruber: Für die Zukunft der Feuerwehren im Bezirk bin ich da zuversichtlich. Derzeit haben wir 5.305 Aktive. Als einfaches Mitglied dabei sein und zu Einsätzen zu fahren, das wollen alle. Was aber schwieriger wird, ist Leute zu finden, die sich darüber hinaus engagieren. Zum Beispiel brauche ich einen Atemschutzwart, der nach einem Einsatz mit sechs Geräten dafür sorgt, dass diese gereinigt werden. Schwieriger wird es auch werden, Anwärter für das Kommando zu finden. Die guten Leute sind auch im Beruf gut und haben daher oft zu wenig Zeit - auch weil die Arbeitszeiten immer flexibler werden.

Scheuen die Leute vielleicht auch die Verantwortung, die sie als Kommandant oder Einsatzleiter haben? Die ist ja nicht gering. Gibt es da eigentlich einen Versicherungsschutz für den Fall, dass einmal etwas schiefgeht?

Katzengruber: Als örtliche Feuerwehr laufen wir mit der Gemeindehaftpflichtversicherung mit. Für die Fahrzeuge haben wir eine Blaulichtpolizze über die NÖ Versicherung mit einem Selbstbehalt von 750 Euro pro Schadensfall. Da sind wir auch bei jeder Rechtssache geschützt. Sollte ein Einsatzleiter tatsächlich einmal eine Fehlentscheidung treffen, ist er über den Landesfeuerwehrverband abgesichert. Und wenn ich im Feuerwehrdienst einen Unfall habe, ist das ein Arbeitsunfall. Das gilt auch für die Jugendfeuerwehr in der Ausbildung.

Haben Sie in Euratsfeld ausreichend Feuerwehrleute für Einsätze untertags?

Katzengruber: Wir müssen etwa eineinhalb Fahrzeuge besetzen können, das heißt, ich brauche 15 Leute. Bei jenen, die in Euratsfeld arbeiten, ist das vonseiten der Dienstgeber kein Problem. Aber wenn jemand in Amstetten oder gar Linz arbeitet, kann er natürlich nicht heimfahren. Bei Tag ist es bei uns so, dass wir uns auch die Feuerwehr Aigen zuhilfe holen. In der Nacht fahren wir bei kleineren Einsätzen allein, weil wir den besseren Mannschaftsstand haben.

Die kleinräumigen Unwetter mit oft großen Verwüstungen werden häufiger - hat sich da auch in der Ausbildung etwas geändert?

Katzengruber: Nein, von den Einsatzabläufen her schulen wir unsere Leute, wie wir es immer gemacht haben. Und wir haben ja Experten aus vielen Bereichen dabei: Zimmermänner, Elektriker, Techniker, Maurer, Landwirte. Die bringen natürlich ihre Erfahrung ein – zum Beispiel, wenn es nach einem Windwurf Bäume zu schneiden gilt.

Aufgerüstet hat die Feuerwehr in Sachen Waldbrand. Wir haben ja im Bereich Weistrach-Haag zwei Waldbrandgruppen. Was genau ist deren Aufgabe?

Katzengruber: Waldbrände werden durch den Klimawandel auch im Bezirk wahrscheinlicher. Die Waldbrandgruppen sind speziell geschult, haben ein geländegängiges Fahrzeug und eine Wärmebildkamera. Das heißt, sie können zum Brand zufahren und beurteilen, wieviele Einsatzkräfte vor Ort benötigt werden. Das Feuer allein bekämpfen können sie nicht, da brauchen sie die Hilfe der örtlichen Feuerwehren.

Es gilt im Bezirk derzeit die Waldbrandschutzverordnung. Was sollte man ob der Trockenheit unbedingt vermeiden?

Katzengruber: Natürlich Zigaretten wegzuschmeißen und Lagerfeuer zu machen - vor allem bei starkem Wind. Aber auch eine weggeworfene Flasche kann die Sonnenstrahlen bündeln und ein Feuer entfachen. Was man auch nicht tun sollte, ist, ein Auto mit heißem Auspuff ins hohe, trockene Gras zu stellen. Im Grunde ist da, wie fast überall, Eigenverantwortung gefragt. Wenn ich zum Beispiel in einem Gebiet wohne, wo es öfter zu Hochwasser oder Starkregenereignissen kommt, dann ist es vernünftig, ein paar Sandsäcke vorzubereiten oder Schalungstafeln, die ich vor Kellerfenster oder Türen legen kann.

Im Bezirk steigt auch die Zahl der Elektroautos. Wie bereitet sich die Feuerwehr auf brennende Fahrzeuge mit enormer Hitzeentwicklung vor?

Katzengruber: Gewisse Vorgangsweisen sind dieselben, wie bei anderen Einsätzen. Wenn du entsprechenden Sicherheitsabstand hältst, kannst du auch ein Elektroauto mit Wasser löschen. Unsere Leute sind dahingehend geschult worden, das Auto zu sichern und so abzustellen, dass nichts mehr passieren kann - dann muss sich eine Spezialfirma darum kümmern.

Die Anforderungen an die Feuerwehr wachsen. Sind die Gebäude im Bezirk auf neuestem Stand und wie sind Sie mit der Ausrüstung zufrieden?

Katzengruber: Derzeit wird in Stephanshart und in St. Peter gebaut und in Haag wird in Kooperation mit dem Roten Kreuz ein neues Haus entstehen. In Oed ist ein Zubau geplant. Aber es sind nicht die Häuser, die uns beschäftigen. Viele unserer Fahrzeuge im Bezirk sind bald 25 Jahre alt und müssen ersetzt werden. Das ist eine große Herausforderung für die Feuerwehren und auch für die Gemeinden, weil die Preise stark gestiegen sind. Bei einem HLF3 reden wir da schon von 600.000 Euro und mehr.

Der Bezirk übernimmt auch immer wieder die Organisation von Landesveranstaltungen. Zuletzt die Feuerwehr Winklarn mit dem Landesjugendlager. Hat da alles gut geklappt?

Katzengruber: Ich ziehe meinen Hut vor der Feuerwehr Winklarn. Sie hat erst in der Corona-Zeit eine Jugendfeuerwehr gegründet und hatte daher nie Gelegenheit, sich so ein Lager einmal anzuschauen. Es gibt da viele Dinge, die man wissen muss, zum Beispiel, dass man Lichtmasten in der Lagerstraße braucht. Die Winklarner haben sich sehr gut beraten lassen und tolle Arbeit geleistet.

Warum sind Bewerbe eigentlich so wichtig?

Katzengruber: Da geht es einerseits um den sportlichen Aspekt, vor allem aber auch wieder um Kameradschaft und den Zusammenhalt. So eine 9er-Gruppe ist ein eingeschworenes Team, das sich auch im Alltag unterstützt. Besonderer Dank gilt da dem Krenstettner Ehrenkommandanten Gottfried Bühringer, der das Bewerbswesen nach Corona wieder so richtig zum Laufen gebracht hat. In Goldberg sind zum Beispiel von den insgesamt 89 Wehren im Bezirk immerhin 40 mit Gruppen mit dabei gewesen.

Die Feuerwehr aus dem Bezirk Amstetten ist auch immer wieder bei Auslandseinsätzen dabei. Wie kommt es dazu?

Katzengruber: Der betroffene EU-Staat stellt eine Hilfsanforderung an die Mitgliedsstaaten. Diese wird dann an den jeweiligen Landesfeuerwehrverband geschickt und der entscheidet. Da kann es dann schon sein, dass ich um 23 Uhr einen Anruf erhalte, in dem es dann heißt, dass ich da und da hinfahren soll, fünf Leute gebraucht werden und ich bis 4 Uhr die Einsatzbereitschaft herstellen soll. Da tut dann Eile not. Wir haben im Bezirk etwa 80 Leute, die zu Auslandseinsätzen fahren. Erst kürzlich haben wir uns für internationale Waldbrand- und Hochwassereinsätze rezertifiziert. Da gab es eine Übung für einen Hochwassereinsatz in Rumänien, bei dem es hieß, 14 Tage autark zu sein. Wir mussten also neben den Booten auch die ganze Infrastruktur - von den Zelten bis zu den WC-Anlagen -, genügend Vorräte und auch eine Küche mitbringen.

Wie schätzt die Bevölkerung den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehr? Ist da manches nicht auch zu selbstverständlich?

Katzengruber: Wenn um 9 Uhr ein Anruf kommt, dass wir den Pool füllen sollen, weil er gerade sauber ist, dann fahren wir da sicher nicht hin. So etwas kommt vor. Vor allem in Ballungszentren wird diskutiert, ob die Sirene überhaupt noch heulen muss oder nicht. Da ist im ländlichen Bereich noch vieles selbstverständlicher.

Was wünschen Sie sich für die Feuerwehr?

Katzengruber: Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft die Freiwilligkeit und das Ehrenamt aufrecht erhalten werden können und dass Kameradschaft und Teamwork unsere wichtigsten Werte bleiben.