NÖN: Wie ist derzeit die Lage in Amstetten? Ist es gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen?

Brandstetter: Mein Letztstand ist, dass die Lage stabil ist. Wir haben derzeit 72 Infizierte. Wir müssen aber weiterhin sehr vorsichtig sein. Ich hatte in meinem persönlichen Umfeld elf Fälle. Daher weiß ich, welch grauenhafte Auswirkungen die Krankheit auf Familien hat und wie rasch sie sich durch menschliche Dummheit verbreiten kann, wenn jemand eine Infektion nicht bekannt gibt und Leute, die zur Pflege ins Haus kommen, sie dann unwissend weitertragen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir diese Situation meistern. Ich danke daher allen, die sich vorbildlich an die Vorgaben der Regierung halten.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden hat Amstetten auch die Friedhöfe geschlossen. Warum?

Brandstetter: Die Friedhöfe zu sperren war eine der härtesten Maßnahmen, die wir treffen mussten. Wir haben uns da aber mit Ärzten und auch den Pfarrern abgesprochen. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Da ging es um den Schutz der Personen mit dem höchsten Risiko, weil natürlich gerade viele ältere Menschen regelmäßig auf den Friedhof gehen.

Bei vielen Bürgern ist die Maßnahme nicht so gut angekommen. War das ein Grund für die Öffnung nach Ostern?

Brandstetter: Wir wurden nicht nur kritisiert, sondern haben auch viel Zustimmung für diese Maßnahme erfahren. Natürlich wollten wir sie zum frühest möglichen Zeitpunkt wieder zurücknehmen – und da die Regierung nach Ostern Lockerungen der bisher geltenden Regelungen verkündete, war das auch möglich. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und dem disziplinierten Verhalten konnten wir mit dem Start der Woche den Friedhof ohne Beschränkungen freigeben!

Sie waren ja der Initiator der Aktion „Amstetten hilft – Ich bin dabei“. Wie groß ist der Bedarf an den Gratis-Lebensmittelpaketen im Wert von zehn Euro? Greift in Amstetten Armut um sich?

Brandstetter: Der Bedarf steigt, weil viele Menschen nun deutlich weniger Einkommen haben. Ich denke, wir haben zur rechten Zeit mit dieser Maßnahme begonnen und danke allen Gemeinderatsfraktionen für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit, besonders aber natürlich dem Team des Soogut-Marktes, wo die Lebensmittelpakete gepackt und verteilt werden. Die zehn Euro entsprechen übrigens keinem normalen Supermarktwert, in den Paketen ist viel mehr drinnen.

Die Soogut-Märkte bekommen ja überschüssige Ware von Supermärkten, die noch einwandfrei, aber nicht mehr für den Verkauf geeignet sind und können diese daher billiger an ihre Kunden abgeben. Zudem haben wir für unsere Aktion auch Lebensmittelspenden bekommen. Wir haben also einen großen Warenkorb zur Verfügung. Wenn jemandem das Geld ausgeht, dann bitte bei der Hotline anrufen. Bei Bedarf wird sogar zugestellt. Wir sind auch ständig mit den Sozialorganisationen in Kontakt, um die aktuelle Entwicklung zu besprechen.

Die politische Arbeit ist ja durch das Coronavirus stark beeinträchtigt. Wann werden die Gremien der Stadt wieder tagen?

Brandstetter: In der zweiten Maiwoche startet die Ausschussrunde. Wir werden da natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wieder zusammenkommen. Am 20. Mai ist dann Stadtrat- und am 27. Mai wird eine Gemeinderatssitzung stattfinden - voraussichtlich in der Pölzhalle. Dort ist Platz genug, um auch bei 41 Gemeinderäten die nötigen Abstände zu wahren. Dringende Dinge haben wir in Absprache mit den anderen Fraktionen vorgenehmigt und die Beschlüsse werden wir im Mai nachholen. Die Tagesordnung wird da sicher länger sein.

Eigentlich wollte Amstetten ja im Frühjahr in die Aktivphase der Stadterneuerung einsteigen. Dazu hätte es aber Bürgerversammlungen gebraucht, die nicht möglich waren. Wie ist nun der Fahrplan?

Brandstetter: Trotz Corona steht da die Arbeit nicht still. Wir bereiten ein Paket vor, das die sozialen Medien stark einbindet. Der Plan sieht vor, spätestens Mitte Juni den Start-Event zu machen – mit digitaler Bürgerbeteiligung. Wir sind gerade dabei, eine Kommunikationsplattform mit neuer Qualität und neuen Formaten aufzubauen, die es bisher so noch nicht gab. Wir werden im Vorfeld auch Umfragen machen. Ein Thema wird da natürlich die Coronakrise sein, aber auch zum Beispiel die Einführung der Lastenräder in Amstetten. Bei der Stadterneuerung selbst wird es drei Kerngruppen geben. Bei der Gruppe „Mobilität“ wird es um die Verkehrströme, aber auch die Stärkung der Alternativen zum Auto gehen. In der Gruppe „Innenstadt“ wird der Fokus auf der Gestaltung des Zentrums liegen. Wir sind da übrigens auch mit einem heimischen Unternehmen im Gespräch, das mit modernsten Technologien Amstetten etwas Besonderes geben will, das man bislang nirgendwo sonst findet. Die Gruppe „Leben“ soll sich schließlich mit den Bereichen Generationen, Soziales, Vereine, Sport und Freizeit befassen. Zudem wird es, sozusagen außer Konkurrenz, eine vierte Arbeitsgruppe geben. Es ist uns nämlich ein großes Anliegen, die Jugend in den Prozess einzubinden und in allen Bereichen um ihre Meinung zu fragen. Da planen wir einen moderierten Prozess mit dem NÖ Jugendcoaching.

Wie steht es mit dem Quartier A. Wo findet sich das in der Stadterneuerung?

Brandstetter: In der Arbeitsgruppe Innenstadt, denn es geht ja darum, eine funktionierende Achse zwischen dem Entwicklungsgebiet beim Bahnhof und dem Zentrum zu schaffen. Das Quartier A ist ein Herzensanliegen des Bürgermeisters und es wird demnächst ein wichtiges Gespräch mit den ÖBB geben.

Wie steht es mit den Finanzen? Ist der viel zitierte Kassasturz angesichts Corona obsolet? Welche Projekte wird sich die Stadt leisten können?

Brandstetter: Der Kassasturz ist nur aufgeschoben. Wir wollen Mitte Mai wissen, wie viel Geld wir durch die Krise verlieren. Jetzt Summen zu nennen, wäre unseriös. Es gibt aber Projekte, die wir auf alle Fälle durchziehen werden: Dazu gehören die Innenstadt, der Stadtsaal in Hausmening, das Quartier A und auch das geplante Ärztecenter in Mauer.