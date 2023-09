„Musik ist schon etwas sehr Schönes“

NÖN: Wie laufen die Proben für die Blindenmarkter „Nacht in Venedig“, am 6. Oktober ist ja schon Premiere?

Thomas Böttcher: Wir sind schon sehr fleißig am Proben und werden bald auf die große Bühne der Ybbsfeldhalle “übersiedeln”. Das Regieteam Monica Rusu und Andreas Sauerzapf haben ein wirklich tolles Konzept vorgelegt - Maestro Kurt Dlouhy und meine Wenigkeit - versuchen das auch mit einer wunderbaren Sängerschar gut auf die Bühne zu bringen. Es wird sehr lustig und kurzweilig.

Welches Fundament hat Ihnen das Studium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst für Ihren Beruf gegeben?

Böttcher: Ich hoffe und denke doch, ein breites und sehr beständiges. Als junger Dirigierstudent war ich sehr stolz, an der „Universität für Musik” in Wien aufgenommen worden zu sein und wollte natürlich gleich einmal musikalisch „die Welt erobern”. Da hieß es aber dann doch: zurück an die Basis, sprich: solide, feine Ausbildung in Tonsatz, Gehörbildung, Klavier, Schlagtechnik und vieles mehr, was man als Dirigent gut brauchen kann. Ich finde, das war eine sehr gute und vielschichtige Ausbildung. Und heute bin ich sehr stolz darauf, an diesem ausgezeichneten Institut selbst unterrichten zu dürfen.

Wie hob das Interesse am Orchesterdirigieren überhaupt an?

Böttcher: Meine Mutter hat mir oft erzählt, ich hätte mit drei oder vier Jahren bei einem Feuerwehrfest einen Marsch der Allhartsberger Blasmusik „dirigiert” - oder mich zumindest recht brauchbar zur Musik dazu bewegt. Mir fehlt zwar diese frühe Erinnerung, aber ich fürchte, damit war mein Dirigenten-Dasein wohl besiegelt.

Vielleicht können Sie kurz Ihren Weg als Chorleiter und Dirigent skizzieren. Wann sind Sie Michael Garschall begegnet und wann wurden Sie von ihm zu den Herbsttagen eingeladen?

Böttcher: Michael Garschall ist ein Blindenmarkter und ich bin auch ein waschechter Mostviertler, geboren in Waidhofen/Ybbs, aufgewachsen in Allhartsberg. Wir kennen und schätzen einander schon sehr lange. Als junger Musikus durfte ich Erfahrungen als Dirigent beim Amstettner Symphonieorchester sammeln, später war ich lange als Kapellmeister bei den „Wiener Sängerknaben” und danach viele Jahre lang als Chordirektor an der Wiener Volksoper tätig. Intendant Garschall, mit dem ich bei der Oper Klosterneuburg schon viele Jahre zusammenarbeiten darf, hat mich letztes Jahr zum ersten Mal für den „Graf von Luxemburg” zur musikalischen Leitung in Blindenmarkt eingeladen. Dass diese Zusammenarbeit mit Professor Kurt Dlouhy stattfindet – wir kennen einander ebenfalls schon sehr lange – freut mich besonders!

Was gibt Ihnen das Dirigieren persönlich, was bedeutet Ihnen das Dirigieren der Operette „Eine Nacht in Venedig“ in Blindenmarkt?

Böttcher: Dirigieren bedeutet für mich nach wie vor die Möglichkeit, mit “gleichgesinnten” Musikerinnen und Musikern wunderbare Werke in entspannter Atmosphäre einzustudieren – hier mit dem wunderbaren Kammerorchester Ybbsfeld - sie aufzuführen und dabei noch viel von den eigenen Vorstellungen einbringen zu dürfen!. Operette beeindruckt mich dabei doppelt, da sie nicht nur erstklassige Musik bietet, sondern auch noch sehr, sehr unterhaltsam ist. Und das ganz besonders hier in Blindenmarkt.

Was ist das Besondere an dieser Operette von Johann Strauss?

Böttchen: Die Schönheit der vielen eleganten Melodien wird hier kombiniert mit großen Gefühlen, die nach wie vor topaktuell sind: da geht es um Amore, natürlich auch um Eifersucht, um Spaß und Freude am Leben und am Feiern! Da ist alles drinnen, sogar so aktuelle Themen wie Postenschacher werden - natürlich humorvoll - “angerissen”!

Wann sind Sie zuletzt von der Macht der Musik „überrumpelt” worden?

Böttchen: Das ist noch gar nicht lange her: im Juni, als mich Michael Garschall, als Intendant der Oper Klosterneuburg recht kurzfristig bat, die Klavierhauptproben von „Don Carlo“ zu spielen - da war gar nicht viel Vorbereitungszeit möglich. Das war spannend, ist aber sehr gut gegangen. Ich glaube aber, Sie meinen natürlich eher „emotional überrumpelt”. Auch wenn´s a bissl pathetisch klingt - das bin ich fast jeden Tag bei den Proben für “Eine Nacht in Venedig”: wenn Clemens Kerschbaumer als „Herzog” sein Auftrittslied anstimmt oder Martin Mairinger als „Caramello” sein „Komm in die Gondel” zum Besten gibt, dann bin ich glücklich und denke mir: Musik ist schon etwas sehr Schönes und Erfüllendes! Ich hoffe, unser wertes Publikum wird das in Blindenmarkt genauso empfinden und sie werden glücklich und beschwingt nach Hause gehen.

Herbsttage Blindenmarkt 2023

Eine Nacht in Venedig, 6. bis 29. Oktober

Ein Nacht in Venedig für Kinder, 15. Oktober

Kontakt: 07473/66680

www.herbsttage.at