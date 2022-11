Pater Georg Haumer: „Ich gehe zu den Menschen“

NÖN: Pater Georg, wie wird man eigentlich Dechant? Wer wählt ihn?

Pater Georg: Wahlberechtigt sind die Pfarrer und deren Kapläne sowie auch drei Pastoralassistenten, der Gewählte ist wiederum dem Erzdechant – in unserem Fall Wilhelm Schuh, der für die Pfarreien der Diözese südlich der Donau zuständig ist – verpflichtet. Ein Dekanat bildet die Gemeinschaft der Seelsorger, es gehören aber auch alle Ordensgemeinschaften des Gebietes dazu wie die Frauenorden „Ancillae Domini“ (Mägde des Herrn) in Neustadtl oder die Franziskanerinnen in Amstetten und Hainstetten ebenso die Krankenhaus-, Militär- und Betriebsseelsorge.

NÖN: Was sind Ihre Hauptaufgabenbereiche?

Pater Georg: Der Dechant lädt zu den monatlichen Dekanatskonferenzen, die jeweils in einer anderen Pfarre abgehalten werden, demnächst in der Ostarrichi-Kaserne. Alle mit der Seelsorge Beschäftigten – ob aktiv oder pensioniert – sind dabei, auch die Diakone und Pastoralassistenten. Nach einer Andacht widmet man sich einem bestimmten Thema – manchmal mit geladenen Referenten –, der Austausch darf nie zu kurz kommen, und das gemütliche Zusammensein gehört genauso dazu. Auch ein etwaiges Priesterbegräbnis ist vom Dechant zu organisieren, man ist erster Linie Ansprechpartner für die Angehörigen, öffnet gemeinsam mit ihnen das Testament und hält meistens beim Requiem auch die Predigt. Erfreulicher freilich sind die liturgischen Amtseinführungen der Pfarrer mit der Übergabe der Kirchen- und Tabernakelschlüssel. Man übergibt ganz formell den Priestersitz im Presbyterium an den neuen Pfarrer. Auch jährliche Visitationen in den Pfarren mit Einsicht in die Kirchenrechnung sind vorgesehen oder bei Personalwechsel eben auch die Übergabe von Sparbüchern und dergleichen in Anwesenheit des Pfarrkirchenrates.

NÖN: Sie sind aber auch Bindeglied zum Bischof?

Pater Georg: Wir werden zweimal jährlich nach St. Pölten zu einer Dechantenkonferenz geladen, man ist Mittelsmann hin zur Diözese und gleichzeitig verlängerter Arm des Bischofs; bisweilen fungiert man als solcher sogar als „Postverteiler“ an die Pfarreien.

NÖN: Ihre Hauptaufgaben aber sind jene eines Pfarrers? Was bedeutet Ihnen Seelsorge?

Pater Georg: Ich habe in Aschbach etwa 3.000 Katholiken zu betreuen, ein Pastoralpraktikant unterstützt mich dabei. Mir ist die feierliche Liturgie wichtig, obwohl derzeit flächendeckend vieles zusammenbricht, was gerade nach dem 2. Weltkrieg so wichtig war, zum Beispiel die Katholische Jugend. Die klassische Liturgie hat aber ohnehin kein Monopol mehr, es gibt viele Alternativen, denken Sie an abgeänderte Begräbnisriten, Namensgebungsfeiern oder auch verschiedene Segnungen – etwa anstatt einer Trauung. Aber selbst die „Ritendesigner“ lehnen sich oft an kirchliche Feiergestaltung an. Für mich stellt sich die Frage: Wo können wir Seelsorger im Leben der Menschen ‚mitspielen‘? Man muss bei den Menschen sein und die christliche Überzeugung dort (vor-)leben, wo die Menschen sind, wo sie reden und Gehör finden wollen und Wertschätzung erfahren können. Seelsorge spielt sich heute zum Teil auf einer anderen Ebene ab. Die Menschen kommen nicht automatisch zu mir, ich gehe zu ihnen, nicht nur als Feuerwehrkurat. Wir haben vor einigen Jahren den Dachboden im Stift aufgeräumt, vor Kurzem im Pfarrhof Aschbach Ordnung gemacht: Da schaut man jedes Stück an und fragt: Brauche ich es noch oder kann ich es guten Gewissens entsorgen? Das scheint mir auch für das Pfarrleben wichtig; manches kann man weglassen, selbst wenn zwischendurch Leere entsteht, das gibt dann aber auch wieder Raum für Neues.

NÖN: Sie sind auch Pater „Schaffer“ im Stift Seitenstetten, als Wirtschafter haben Sie es wohl auch nicht ganz leicht in dieser Zeit.

Pater Georg: Ich bin nicht der Fachmann schlechthin, sehe mich eher als Mittelsmann, der Probleme wahrnimmt und gemeinsam mit Fachleuten in diversen Besprechungen nach nachhaltigen Lösungen sucht. Das gilt für die verantwortungsvolle Bodenbewirtschaftung der Gründe ebenso wie für den Forst. Der Bestand und die Nutzung der Pfarrhöfe müssen neu überdacht werden, für jedes einzelne Gebäude ist zu überlegen, wie es gut genutzt und erhalten werden kann.

NÖN: Sie leben hier in einem Pfarrhof des Stiftsbaumeisters Joseph Munggenast; den Gang zieren derzeit Glockenmodelle. Warum?

Pater Georg: Aschbach feiert 2023 sein 1200-Jahr-Jubiläum. Daher werden in Passau eine Leopold-Glocke (300 kg) und eine Franziskus-Glocke (200 kg) gegossen, die unser Geläute mit zwei eher lieblichen Tönen vervollkommnen sollen; am 10. September ist Glockenweihe. Zu meiner Freude waren Gemeinde und Pfarre einhellig dafür. Es gibt diesbezüglich ein überaus gutes „Zusammenspiel“, wofür ich sehr dankbar bin!

