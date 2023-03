Straßenbeleuchtung in Euratsfeld: 270 Lichtpunkte werden umgestellt

270 Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung werden heuer auf LED umgestellt. Damit werden – nach den etwa 130 bereits in den vergangenen Jahren umgestellten Punkten – alle 400 Laternen im Gemeindegebiet mit den energiesparenden Lampen ausgestattet. „Damit erfüllen wir die Vorgaben des Landes, die diese Maßnahme bis 2030 vorsieht, bereits jetzt. Natürlich macht auch der höhere Strompreis dies noch sinnvoller“, so Bürgermeister Johann Weingartner. Die Ersparnis soll mehr als zwei Drittel der Stromkosten, an die 70 Prozent, betragen. Die Leuchten werden in den Abend- und Nachtstunden außerdem auf zunächst 50, dann 30 Prozent, gedimmt. Diese Einstellung erfolgt übrigens noch vor der Montage. „In zwei bis drei Monaten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein“, sagt Weingartner. Für die Umstellung nimmt die Gemeinde 250.000 Euro in die Hand.

