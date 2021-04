Zu einem starken Anstieg bei den Infiziertenzahlen kam es in den vergangenen Tagen in St. Peter/Au. Derzeit sind im Gemeindegebiet 57 Personen infiziert, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 900. "Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen wird eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, die geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmen ausnahmslos einzuhalten", betont Bürgermeister Johannes Heuras.

Um die Entwicklung einzubremsen, sei die Mithilfe von jeder und jedem einzelnen erforderlich. Weiters verweist Heuras auf die Regeln:

- Minimierung der Sozialkontakte

- Verwenden von FFP2-Schutzmasken

- Einhaltung des Mindestabstandes von 2 Metern

- Beachtung der Ausgangsreglungen

- Beachtung der Handhygiene

- Unterlassung unzulässiger gesellschaftlicher Treffen im privaten Bereich

"Leisten wir alle einen Beitrag zur Eindämmung dieser angespannten Situation", so Heuras weiter.