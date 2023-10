„Kommt zur Vernunft und stoppt den Krieg“

Die Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser wurde bereits vor drei Monaten von der Acus, der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie, und der Friedensbewegung Pax Christi Amstetten eingeladen, um über die Situation in Gaza zu sprechen. Seit dem 7. Oktober, seit dem Anschlag der Hamas auf den Kibbuz Be'eri, ist die Situation brisanter, auch darüber zu sprechen. „In Linz wurde der Vortrag von Sumaya abgesagt, aus Angst, dass dieser zu Eskalationen führe“, erwähnte der ehemalige Betriebsseelsorger und Arbeiterpriester Franz Sieder und ergänzt: „Zuletzt war Sumaya am 29. November 2019 in Amstetten, um über 40 Jahre Friedensbewegung und gewaltfreie Konfliktlösung zwischen Israel und Palästina zu sprechen.“

„Wir wussten, dass das kommt. Wir haben darauf gewartet. Es war eine Katastrophe und ist eine Katastrophe“, berichtet Sumaya die Lage rund um Palästina. „In Palästina gibt es für die Menschen, die dort wohnen, acht verschiedene Identitätskarten mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Kinder von Eltern mit differenten Identitätskarten bekommen gar keine Identitätskarte und haben somit gar keine Rechte. Und das geschieht alles seit 56 Jahren. Die Israelis verboten den Palästinensern das Wort Palästina und somit ihre Herkunft und Angehörigkeit. Die Palästinenserinnen sprechen von sich selbst von Frauen aus dem Orient oder Frauen aus dem heiligen Land. Es gibt ein unterschiedliches Straßennetzsystem, eines für Juden und eines für Nicht-Juden und zwei verschiedene Wasserversorgungssysteme. Es ist ein qualvolles Leben. Bei einer Einwohnerzahl von 2,2 Millionen herrscht in Gaza eine 65 %ige Arbeitslosigkeit. Die guten, friedvollen Menschen, die genügend Geld haben, flüchten aus dem Land. Übrig bleiben die radikalen Gruppen, die sich bekämpfen. Im Nahen Osten gibt es 15 verschiedene radikale Gruppen, allein in Israel gibt es sieben radikale Gruppen. Hamas verschleppte über 200 Geiseln. Bei so viel spürbarem Hass verliert man den Sinn für das Leben.“

„Das Land sollte Heimat sein für alle drei Religionen – Islam, Judentum und Christentum“

„Wir dürfen nicht zulassen, dass die radikalen Gruppen aus den Religionen die Macht über das Land und die Menschen haben“, betonte Sumaya Farhat-Naser, die an der Universität Hamburg studierte und als Palästinenserin auch mit israelischen Friedensbewegungen zusammenarbeitet. „Vor dem Palästinakrieg oder Israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 hatte Israel 54 Prozent Landesanteil und Palästina 46 Prozent. Der Krieg führte dazu, dass Israel den Besitz von 78 Prozent des Landes ergriff. Danach hat sich Israel zurückgezogen, die Palästinas hatten eine Fläche von 22 Prozent. Vor 20 Jahren war Palästina fortgeschrittener als jetzt. Seit 10 Jahren gibt es zwischen den zwei Nationen gar keine Verhandlungen. Komitees in Israel, die dafür zuständig sind, Verträge zu prüfen, wurden als Kontrollorgane abgelehnt.“ Von 1997 bis 2001 war Sumaya Farhat-Naser Leiterin von Center for Woman im palästinensischen Jerusalem und engagiert sich gemeinsam mit einer israelischen Gruppierung für den Frieden. Sumaya engagiert sich ehrenamtlich in sieben verschiedenen Schulen. Mit mehr als 1.200 Schülern und Schülerinnen führt sie viele Projekte durch, bei denen sie gewaltfreie Kommunikation und Verhandlungen lehrt. „Ich zeige ihnen Formen, wie man gewaltfrei mit Wut, Zorn, Unterdrückung und Zurückweisung umgeht. Jegliche Form von Gewalt wird dabei abgelehnt. Wir überleben nur gemeinsam. Krieg kann niemals die Lösung sein“, erwähnte Sumaya.

Nach dem Vortag ergänzte Sumaya und nimmt dabei Bezug auf den Holocaust: „Es liegt in unserer Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen. Was damals passiert ist, darf nie einem anderen Volk angetan werden. Mut braucht es auch von anderen Ländern, zu intervenieren.“ Seitens der Zuhörerschaft gab es Kritik an Nationen, die bewusste Parteilichkeit und eine Einseitigkeit – getrennt im Sinne der Neutralität eines Landes – ergreifen.