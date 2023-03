Feierliche Kommandoübergabe in Ostarrichi-Kaserne Amstetten

Am Montag fand, im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und unter Moderation von Major Andreas Rücklinger, die offizielle, feierliche Kommandoübergabe des Jägerbataillons 12 statt. Eine Fanfare der Militärmusik Oberösterreich leitete den Festakt ein. Tanner begrüßte die zahlreichen, hochrangigen Ehrengäste aus Militär, Gesellschaft und Politik und betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass das Jägerbataillon 12 vom Aufbauplan im Zuge der „Mission vorwärts“ durch Erhöhung der Mobilität und Investitionen in die Infrastruktur und im Sinne der Autarkie durch eigenständige Energieversorgung profitiere.

„Ich bedanke mich bei Oberstleutnant Mascherbauer für die umsichtige Führung des Jägerbataillons 12. Er hat das Bataillon und seine Soldaten strukturell als auch für Einsatzaufgaben maßgeblich vorangebracht. Major Ritter wünsche ich für seine neue Funktion alles Gute und viel Erfolg! Ich bin mir sicher, dass er diesen Verband ausgezeichnet führen wird und seine Erfahrungen im Bereich der Truppenführung und Ausbildung optimal in die neue Aufgabe integrieren kann“, sagte die Verteidigungsministerin.

Oberstleutnant Bernhard Mascherbauer gab anschließend die Führungsverantwortung an den Brigadekommandanten der leichten 7. Jägerbrigade, Brigadier Horst Hofer, zurück. „Oberstleutnant Mascherbauer hat die Weiterentwicklung des Jägerbataillons 12 nie aus den Augen verloren“, lobte Hofer und beauftragte dann den neuen Bataillonskommandanten mit der Führung des Jägerbataillons 12. „Major Ritter hat seine Ziele klar definiert. Für die neue Aufgabe hat er das notwendige Wissen und die Erfahrung in Theorie und Praxis.“ Oberstleutnant Mascherbauer verbleibt als stellvertretenden Bataillonskommandant beim Jägerbataillon 12 in Amstetten.

Zur Person von Major Christopher Ritter

Major Christopher Ritter wurde am 7. November 1985 in Neunkirchen geboren. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Militärisch war er zuerst bei der Garde als Zugskommandant und Kompaniekommandant eingesetzt. Danach wechselte er an die theresianische Militärakademie, wo er unter anderem als Hauptlehroffizier im Fachbereich „Jäger“ tätig war. Während dieser Zeit absolvierte er auch die Generalstabsausbildung. Zudem war Major Ritter auch im Auslandseinsatz bei AUTCON KFOR im Kosovo in einer Kommandantenfunktion eingesetzt. Mit all dieser fundierten Ausbildung im Gepäck wurde er mit 1. Februar zum Kommandant über das Jägerbataillon 12 in Amstetten bestellt.

Information über die leichte 7. Jägerbrigade

Die 7. Jägerbrigade ist die einzige "leichte" Brigade des Österreichischen Bundesheeres. Ihre Soldatinnen und Soldaten erfüllen ihre Aufträge "OFFENSIV (O) - PRÄZISE (P) - SCHNELL (S)" sowohl im Ausland als auch im Inland zum Schutz der Bevölkerung. Mit ihren speziellen Fähigkeiten, wie beispielsweise der Einsatzführung im verbauten Gebiet inmitten der Bevölkerung, der Möglichkeit des Transportes von Soldatinnen und Soldaten mit Luftfahrzeugen in Räume, wo andere Kräfte des Bundesheeres nicht hinkommen, kann die "leichte" Brigade bestens auf derzeitige und zukünftige Bedrohungen reagieren. Damit ermöglicht sie der militärstrategischen Führungsebene eine Steigerung der Handlungsoptionen. Kommandant der 7. Jägerbrigade ist Brigadier Horst Hofer.

