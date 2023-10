Amstettner Bezirksjägermeister: „Natur reguliert sich nicht selbst“

Es ist ruhig im Wald in Aschbach. Bis auf vereinzelte Tiergeräusche bleibt es still. Kein Wunder, denn wie mir Bezirksjägermeister Johann Wagner erklärt, ist das Wild zu dieser Jahreszeit vor allem in der Dämmerung aktiv. Jetzt, um 15 Uhr, verbergen sich die Wildtiere dem ungeschulten Auge.

Bestände entwickeln sich gut, mit einer Ausnahme

Heimische Wildtiere - dazu gehören Rehwild und Niederwild, wie Hase, Fasan, Rebhuhn, oder Schwarzwild, sprich Wildschweine, die insbesondere entlang der Donau heimisch sind. Im Ybbstal kommen dann noch Hirsch, Gams und in Waidhofen Muffelwild dazu.

„Der Rehbestand entwickelt sich gut, der Bestand bei Hase und Fasan schwankend, beim Rebhuhn schlecht. Ihnen fehlt aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung der Lebensraum. Umso wichtiger – und zwar für alle Wildtiere – sind Grün- und Blühstreifen, die einige Landwirte anlegen“, weiß der Bezirksjägermeister.

Bei den Wildschweinen habe es vor zwei Jahren eine große Zahl in Hollenstein gegeben. „Das war natürlich schlecht für die Landwirtschaft“, führt Wagner aus. Gemeinsam mit rund 2.500 Jägerinnen und Jägern, – 5 Prozent davon Frauen, bei den Jagdkursen sind es bereits 20 Prozent – hat er als Bezirksjägermeister die heimischen Reviere im Blick. Der Wolf ist bisher nur durchgezogen, hat sich noch nicht angesiedelt.

Bei unserem Spaziergang durchs Revier treffen wir auch nicht auf andere Menschen. Obwohl, wie Wagner schildert, immer mehr Menschen das Bedürfnis nach Erholung und Aufenthalt in der Natur haben. Das zeige sich auch an der steigenden Anzahl von Jägerinnen und Jägern. Wagner führt das unter anderem auf die Corona-Zeit zurück.

Auf den Wegen bleiben, Dämmerung meiden

Probleme zwischen Jägerschaft einerseits und Läufern, Wanderern, Radfahrern andererseits gebe es kaum. Er appelliert beim Aufenthalt in der Natur auf Rücksichtnahme. „Wichtig ist, auf den Wegen zu bleiben und in den Dämmerungszeiten auf einen Aufenthalt zu verzichten. Hunde gehören an die Leine und gerade im Winter sollten die Futterplätze gemieden werden“, führt er aus. Übrigens, für viele unbekannt: Gefundene „Abwurfstangen“ sprich etwa Geweihe, dürfen nicht aus einem Wald entnommen werden. Diese gehören dem zuständigen Jäger oder der Jägerin.

Nicht nur in den Wäldern kann man Tieren begegnen, sondern auch und gerade jetzt auf Straßen. „Vorausschauendes Autofahren, gerade im Herbst, aber auch im Frühling und in der Brunftzeit – Juli und August – kann viele Unfälle vermeiden“, rät der Bezirksjägermeister.

Jagd, das sei weit mehr als nur der Abschuss, das Töten der Tiere. „Das gehört natürlich dazu und dazu stehen wir auch. Ein Abschuss ist für das Tier der schnellste Tod. Die meiste Zeit verbringen wir aber nicht mit dem Schießen, sondern mit Beobachtung und vor allem der Hege“, weiß Wagner.

Das beinhaltet unter anderem die Fütterung und – gerade in wie derzeit trockenen Zeiten – das Errichten von Wasserstellen. Ein guter Jäger, eine gute Jägerin will einen vielfältigen Bestand haben. Dazu gehöre eben die Entnahme von Tieren. „Der Abschussplan wird in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft festgelegt und richtet sich nach den Beständen. Wir schießen nicht wahllos. Wir versuchen, einen gesunden Wildbestand zu halten“, führt Wagner aus. Abschüsse seien notwendig, denn durch die Eingriffe des Menschen reguliere sich die Natur, entgegen anderslautenden Meinungen, nicht mehr.

Tradition wird groß geschrieben

Neben der sprichwörtlichen Jagd spielen auch Tradition und Brauchtumspflege eine große Rolle, erzählt mir Johann Wagner, als wir unseren Rundgang beenden. So gebe es mehr als 30 Jagdhornbläsergruppen, den Diana-Chor der Jägerinnen sowie den Männerchor. Nicht zuletzt verweist Wagner auf Wildbret als wichtige und gesunde Nahrungsquelle. „In Österreich wird eher weniger Wild gegessen, obwohl es gesünder als anderes Fleisch ist. Hasenfleisch hat zum Beispiel sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Die Nachfrage steigt aber auf jeden Fall“, berichtet Johann Wagner.

Am ungewöhnlich warmen Oktobertag kommen wir schließlich auf den Klimawandel zu sprechen. Auswirkungen zeigen sich auch in den Wäldern, hier in Aschbach wurden viele Bäume Opfer der Trockenheit und des Borkenkäfers. Die geschlägerten Fichten werden großteils sinnvollerweise durch Mischwald ersetzt.

Ausbildung

Am Freitag, 24. November, und am Freitag, 1. Dezember, findet um 18 findet im Café Schonzeit beim Modehaus Preßl in St. Georgen/Y. eine Informationsveranstaltung und die Anmeldung für den Jagdkurs 2024 statt. Für weitere Auskünfte steht Bezirksjägermeister-Stellvertreter Lukas Firmberger unter 0650/4157147 beziehungsweise unter jagdkurs.amstetten@gmx.at zur Verfügung.

Die Jägerschaft bietet auch immer wieder Weiterbildungsseminare, etwa zum Hochstandbau oder Schießübungen an.