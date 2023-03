Feuerwehren aus Amstetten-Land leisteten 10.818 Einsatzstunden

Als Ehrengäste waren Bürgermeister Franz Zehethofer (ÖVP), Nationalratsabgeordneter Alois Schroll (SPÖ), Landtagsabgeordneter Anton Kasser (ÖVP), Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger und Bezirkshauptfrau Astrid Aumayr anwesend. „Das Jahr 2022 war wieder geprägt von vielen Einsätzen bei Bränden, bei Einsätzen technischer Art und Brandsicherheitswachen, von Übungen und Schulungen, Ausbildungen, Bewerben und Wettkämpfen, die unsere Feuerwehren voll gefordert haben. Unsere Feuerwehrarbeit ist hervorragend und professionell. Unsere Bürgerinnen und Bürger wissen ganz genau, wem sie in großer Not vertrauen können. Und das ist das größte Kompliment, das man euch Feuerwehrmitgliedern machen kann“, sagte Abschnittsfeuerwehrkommandant Stefan Üblacker.

Großteils technische Einsätze

Insgesamt wurden im Jahr 2022 bei Einsätzen, Übungen und Tätigkeiten 172.000 Stunden geleistet. Die 22 Feuerwehren des Abschnitts Amstetten-Land leisteten 10.818 Einsatzstunden in 952 Einsätzen. Der Großteil davon waren technische Einsätze (715 Einsätze mit 5.695 Stunden). Bei 7.356 Eingaben im Feuerwehrdateninformationssystem und Katastrophenschutzmanagement (FDISK) waren 44.107 Mitglieder im Einsatz. 106.507 Kilometer wurden mit den Einsatzfahrzeugen zurückgelegt. Durch die Bereichsalarmzentrale (BAZ) Amstetten wurden für den Abschnitt im Jahr 2022 insgesamt 410 Alarmierungen durchgeführt.

Zwei Millionen Euro investiert

Der Feuerwehrabschnitt Amstetten-Land hatte mit Stichtag 4. Jänner 2023 einen Mitgliederstand von 1.869 Mitgliedern, darunter 95 Frauen. Davon sind 1.271 aktive Mitglieder. Der Gesamtmitgliederstand hat sich um 28 erhöht. Die Feuerwehren und Gemeinden brachten im vergangenen Jahr 1.993.299,28 Euro für das Feuerwehrwesen im Abschnitt Amstetten-Land auf.

Ausblick auf Veranstaltungen 2023

2022 fanden auch einige Abschnittsveranstaltungen statt wie der Besuch der KTM-Motohall im Mattighofen, der Florianimarsch in Euratsfeld, der Übungsvergleich in Ardagger oder der Einsatzmaschinistenkurs in St. Georgen/Ybbsfeld. Abschließend gab es noch einen Ausblick auf Veranstaltungen im Jahr 2023 wie den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb am 4. Juni in Seisenegg, den Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb am 24. Juni in Goldberg, den Landesfeuerwehrleistungsbewerb Bronze und Silber vom 30. Juni bis 2. Juli in Leobersdorf (Bezirk Baden) und das Landesjugendlager, das von 6. bis 9. Juli in Winklarn stattfindet.

