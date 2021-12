Das war das Jahr 2021 im Bezirk Amstetten

Turbulentes Jahr in der Amstettner Stadtpolitik

Politisch war das Jahr in Amstetten gekennzeichnet von Scharmützeln zwischen der schwarz-grünen Regierung und der SPÖ.

Im März war die Aufregung bei Schwarz-Grün groß. Man warf SPÖ-Stadtrat Gerhard Riegler vor, er habe eine Sitzungsvorlage für den Ausschuss „Verwaltung, Recht und Europa“ unrechtmäßig geändert, was dieser stets bestritt.

Im Oktober präsentierten Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) und Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder (Grüne) die neuen Pläne für das Amstettner Stadtbad. Knapp

Politisch gipfelte die Causa darin, dass ÖVP und Grüne Rieglers Ausschuss auflösten, wodurch er nun Stadtrat ohne Agenden ist. Eine Anzeige gegen Riegler wegen möglicher Urkundenfälschung verlief im Sand. Die Bezirksstaatsanwältin sah dafür keine Anhaltspunkte, das Verfahren wurde eingestellt. Riegler sah sich bestätigt. „Es hat keine rechtlichen Verfehlungen meinerseits gegeben. Was ich gemacht habe, steht mir als Ausschussvorsitzendem und Stadtrat zu.“

Zu einem weiteren Konflikt kam es bei der Gemeinderatssitzung im Juni. Bürgermeister Haberhauer nahm einen Antrag der SPÖ (Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen) nicht auf die Tagesordnung, weil dieser seiner Meinung nach zu spät eingelangt war.

Die SPÖ brachte daraufhin eine Aufsichtsbeschwerde ein. Im Dezember bekam sie von der Bezirkshauptmannschaft recht. Diese stellte fest, dass der Antrag im Gemeinderat hätte behandelt werden müssen. Weitere Konsequenzen ergaben sich daraus aber nicht.

Der größte politische Aufreger in der Stadt war ohne Zweifel der Neubau des Naturbades. Nachdem Schwarz-Grün im April erste grobe Pläne dafür vorlegten, gingen die Wogen hoch, denn darin war kein Freibad mehr vorgesehen.

Bürger taten zuhauf in den sozialen Netzwerken ihren Unmut darüber kund und die SPÖ setzte sich an die Spitze der Protestwelle. ÖVP und Grüne ruderten zurück. Im Herbst präsentierten sie dann ein neues Konzept, ausgearbeitet vom Grazer Architekturbüro Gobli. Das Sportbecken im Hallenbad wird von vier auf sechs Bahnen erweitert. Das Erlebnisbecken wird adaptiert und der Kinderbereich vergrößert. Highlight soll eine Rutsche sein, die vom Obergeschoß über den Außenbereich geführt wird und in ein separates Becken im Hallenbad mündet.

Der Freibadbereich wird völlig neu gestaltet. Dort soll es künftig zwei Becken geben: eines mit 25 mal 15 Metern und eines mit 20 mal 16 Metern. Auf den Liegeflächen werden rund 1.000 Badegäste Platz haben. Für die Kinder ist ein Wasserspielpark (280 Quadratmeter) geplant. Auch eine neue Rutsche, die ebenfalls in ein eigenes Becken mündet, sieht das Konzept vor. Die Kosten für den Umbau werden sich auf 19,5 Millionen Euro belaufen.

Als der Bezirk Amstetten „unterging“

Zu Spuren der Verwüstung kam es am 18. Juli des heurigen Jahres. Anhaltender Starkregen führte in mehreren Gemeinden zu Hochwasser-Ereignissen. Innerhalb von 12 Stunden regnete es in Ferschnitz zum Beispiel 270 Liter. Die Wassermassen zerstörten auch die Brücke in Günzing (Gemeindegebiet Ferschnitz). Massiv in Mitleidenschaft wurde neben vielen Wohnhäusern auch der Sportplatz gezogen. „Das war das ärgste Hochwasser, das ich je erlebt habe“, war der Ferschnitzer Bürgermeister Michael Hülmbauer erschüttert. Die Aufräumarbeiten sollten viele Tage in Anspruch nehmen.

Die Brücke in Günzing wurde durch die Wassermassen zerstört. Führer

Unzählige Helfer standen im gesamten Bezirk rund um die Uhr im Einsatz, schützten Häuser oder halfen den Bewohnern bei den Aufräumarbeiten, wie etwa dem Auspumpen von Kellern. In Ferschnitz, Neuhofen und Aschbach wurde zwischenzeitig der Zivilschutzalarm ausgelöst. In Neuhofen musste eine ältere Dame mit ihrer Enkeltochter aus einem Haus befreit werden. Auch der Kunstrasenplatz wurde zerstört. Massive Schäden gab es auch in Euratsfeld, wo etwa die neue Straße Richtung Hochkogel den Fluten zum Opfer fiel. Auch in vielen weiteren Gemeinden kam es zu Überflutungen und unter Wasser stehenden Kellern.

Erste Impfdosis im Jänner

Das Corona-Virus hatte den Bezirk Amstetten auch im Jahr 2021 im Griff, mit einer Atempause in den Sommermonaten. Die ersten Impfdosen wurden am 8. Jänner im Landesklinikum Amstetten an das Personal verabreicht, mit der Hoffnung, dass damit ein Wendepunkt in der Krise erreicht sei. Doch das erwies sich als Irrtum. Nach einem Rückgang im Jänner und Februar schnellten die Zahlen Ende März aufgrund der britischen Variante wieder in die Höhe. Erst gegen Ende April entspannte sich die Lage wieder. Im Herbst schlug das Virus dann erneut zu.

Die erste Impfung im Bezirk wurde im Landesklinikum an das Personal verabreicht. LK Amstetten

Diskussionen um die Impfzentren

Heiße Diskussionen gab es um die Impfzentren im Bezirk. So übte etwa Ärztevertreter Franz Gabler Kritik an der Entscheidung des Landes Niederösterreich, in erster Linie auf diese Zentren zu setzen. Er sprach in einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von einem „Dolchstoß für Hausärzte“ und forderte eine stärkere Einbindung ebendieser. Das sei sinnvoll, da es seitens der Patienten ein besonders Vertrauensverhältnis gibt. Die Impfzentren wären hingegen die teurere Variante. Außerdem bemängelte Gabler, dass gerade im Frühjahr oftmals zu wenig Impfstoff zur Verfügung stand. Ein Problem, das sich ja im Laufe des Jahres erledigen sollte. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig verwies hingegen auf die Effizienz der Impfzentren. Dort habe man innerhalb eines kurzen Zeitraumes sehr viele Menschen impfen können, nämlich bis zu 30 Personen innerhalb einer Stunde. Weiters hätte es auch bei Hausärzten die Möglichkeit gegeben, sich impfen zu lassen.

Schließlich lud die NÖN Franz Gabler und Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig zu einem gemeinsamen Gespräch, bei dem beide ihre Sichtweise darstellen konnten. Bei der Impfquote hinken die Bezirke Amstetten, Scheibbs und Melk dem übrigen Niederösterreich hinterher. Neben der Impfthematik sorgten auch die Testungen immer wieder für Gesprächsstoff. Ein wahrer Ansturm auf die Drive-In-Teststation in Hart (Gemeinde St. Georgen) entwickelte sich Anfang November. Mehrere Tage lang kam es immer wieder zu Staubildungen. Menschen, die behördlich getestet werden mussten, hatten mit stundenlangen Wartezeiten zu kämpfen. Es folgte eine Umleitung und im Lauf der Zeit entschärfte sich dadurch das Problem.

„Long Covid“ als Rücktrittsgrund

St. Georgen/Ybbsfelde, Aragger: Zu einem personellen Wechsel kam es in der Gemeindepolitik. Vizebürgermeisterin Gerlinde Fink erklärte ihren Rücktritt. Als Grund dafür führte sie die Folgen von „Long Covid“ und damit verbundene Erschöpfungszustände an.

Neuer Vize in St. Georgen: Markus Huber. Gemeinde

Ihr Nachfolger heißt Markus Huber, er übernahm die Tätigkeit als Vizebürgermeister im Juli.

Auch unter anderem in der Gemeindepolitik von Ardagger gab es Veränderungen. Ardagger Markts Ortsvorsteher Peter Morawetz erklärte im Herbst seinen Rücktritt als Ortsvorsteher und geschäftsführender Gemeinderat und begründete dies mit der Bundespolitik. Einerseits mit den Entwicklungen rund um Sebastian Kurz, andererseits mit der Corona-Politik.

FF-Haus ist fast fertig

Ganz im Zeichen des Feuerwehrhaus-Neubaus stand heuer die Gemeinde Ertl. Die Florianis leisteten selbst zahlreiche frewillige Arbeitsstunden, um das Projekt zügig voranzutreiben und den Kostenrahmen einzuhalten. Aber auch die Ertler Bevölkerung half immer wieder tatkräftig mit.

Das neue Haus verfügt über drei Fahrzeugstellplätze und hat auch einen Schlauchturm. Auch Umkleideräume und ein WC für Feuerwehrfrauen stehen zur Verfügung, auch wenn die Wehr derzeit noch keine Kameradinnen hat.

Das Haus kostet rund eine Million Euro und ist fast fertig. Die Feuerwehr wird demnächst übersiedeln.

Diskussionen um Quartier A

Die ecoplus hat zwei Drittel der ehemaligen Remise erworben und will dort ein ecocenter errichten, das Mietflächen für Unternehmen bietet, wo aber auch Seminare und Veranstaltungen abgehalten werden können. Ein Drittel der ehemaligen Lokomotiven-Werkstatt ist im Besitz der Amstettner Wirtschaftsraum GmbH. „In dieser Halle 3 wird es auf 1.500 Quadratmetern auch weiterhin die Möglichkeit für Events und Veranstaltungen geben“, betonte Bürgermeister Christian Haberhauer stets.

Die von Helmut Wurzer und Ulrike Kühhaas ins Leben gerufene überparteiliche Initiative „Rettet die Remise“ spricht sich gegen den Abriss des historischen Gebäudes aus und möchte es als vielfältiges Zentrum für Kunst, Kultur, Kreativität und Kulinarik erhalten. Derzeit läuft ein internationaler Architektenwettbewerb. Die Planer haben dabei den Auftrag den Charakter und die Form der Remise zu erhalten und auch wichtige Elemente zu integrieren. Die Konzepte sollen in den nächsten Wochen auf dem Tisch liegen.

Kultur gab kräftiges Lebenszeichen

Der Amstettner Musical-Sommer lockte im Juli und August mit „On your feet“, der Lebensgeschichte von Emilio und Gloria Estefan, 7.783 Besucher an. Trotz Corona-Pandemie gelang es dem Team rund um Intendant Alex Balga und AVB-Chef Christoph Heigl, eine erfolgreiche Produktion auf die Bühne zu bringen.

Myrthes Monteiro begeisterte beim Amstettner Musicalsommer in der Titelrolle der Gloria Estefan. kommunikationsagentur. sengstschmid

Ideen für den Hauptplatz

Die Diskussionen über die Neugestaltung des Amstettner Zentrums zieht sich seit vielen Jahren dahin. Im Zuge des Stadterneuerungsprozesses SAM wurde mithilfe der NÖ Regional, der Expertenbüros YEWO-Landscapes und CIMA sowie unter Beteiligung der Bürger ein Masterplan ausgearbeitet, der im Juli präsentiert wurde.

Fußgänger sollen am Hauptplatz künftig überall queren können. „Die Autos sollen keinen Vorrang mehr haben, sondern nur gleichberechtigter Gast am Hauptplatz sein, die Fahrbahn soll verschmälert werden“, erklärte YEWO-Chef Dominik Scheuch. Um den Hauptplatz als Verweil- und Konsumzone attraktiver zu gestalten, schlug das YEWO-Team auch vor, mehr Struktur hineinzubringen, „zum Beispiel durch dunklere, befestigte Bodenbereiche und im Gegensatz dazu hellere Flächen, die auch aufgebrochen werden könnten.“

So stellt sich das Team von YEWO-Landscapes künftig den Amstettner Hauptplatz vor – mit deutlich mehr Bäumen, flexibler Bestuhlung und deutlich reduziertem Verkehrsraum, der als Begegnungszone gestaltet ist. YEWO-Landscapes

Die Möblierung (mobile Sessel im Stadtblau) soll zugleich zu einer Corporate Identity beitragen. YEWO empfahl, am Hauptplatz bis zu 30 Bäume zu pflanzen. Dafür müssten allerdings vor allem im Bereich vor der Sparkasse einige Parkplätze weichen – etwa acht der bisher 24. Weniger Parkplätze, dafür aber mehr Grün und Schanigärten schlugen die Experten auch in der Rathausstraße vor, die ebenfalls zur Begegnungszone werden soll.

Derzeit sind die Planer am Zug, die im Frühjahr Konzepte präsentieren sollen. Im Herbst sollen die Arbeiten starten. Rund sechs Millionen sind dafür veranschlagt.

Glasfaserausbau auf Schiene gebracht

Anfang April machten die Gemeinden Neuhofen, Euratsfeld, Ferschnitz und St. Georgen/Y. deutlich, dass man beim Glasfaserausbau aufs Tempo drücken müsse. Und tatsächlich: Gute Nachrichten gab es dann im Herbst, zumindest für einen Teil der Gemeindegebiete. Denn im Oktober verkündete die nöGIG, dass in Neuhofen, Euratsfeld und Ferschnitz ausgebaut wird, wenn sich mehr als 42 Prozent der Haushalte und Betriebe in den vorgesehenen Ausbaugebieten für einen Glasfaseranschluss entscheiden.

Derzeit werden diesbezüglich die Anmeldungen gesammelt. St. Georgen startete übrigens bereits zuvor mit dem Glasfaserausbau in Krahof. Auch in Neustadtl startet man im heurigen Jahr mit einem umfangreichen Glasfaserausbau. Hier wird die Gemeinde – ähnlich dem Modell Ardaggers – die Leitungen selbst verlegen. In Wallsee-Sindelburg entschied man sich für eine dritte Variante. Hier wird die Firma Pühringer den Ausbau übernehmen.

Arztsuche endlich erfolgreich

Groß war die Freude in St. Georgen/Ybbsfelde, als man Anfang Oktober nach jahrelanger Suche nach einem praktizierenden Allgemeinmediziner der Bevölkerung endlich eine Lösung präsentieren konnte. So ordiniert seit Anfang November ein Arzt von Karl Freynhofers Gemeinschaftspraxis für zehn Stunden pro Woche in der Marktgemeinde.

Investition in die Zukunft

Eine wichtige Investition beschloss der St. Georgner Gemeinderat mit dem Kauf des Areals der ehemaligen Molkerei. Hier stehen nun 9.000 Quadratmeter für die weitere Entwicklung zur Verfügung. Gut vorstellbar sei, wie Bürgermeister Christoph Haselsteiner damals erklärte, dass hier Gastronomiebetriebe, Nahversorger, eine neue Polizeiinspektion oder auch eine Arztpraxis entstehen. Das Projekt soll im Lauf der nächsten zehn Jahre kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Photovoltaik-Pläne I

Aufhorchen ließ im März die Idee, am Riedler-Teich neben der Haslaubrücke in Gemeindegebiet von Euratsfeld Photovoltaik-Paneele zu installieren. Ein entsprechendes Widmungsverfahren wurde gestartet, umgesetzt ist die Maßnahme bis jetzt aber noch nicht.

Photovoltaik-Pläne II

Eine spannende Idee entwickelten vom Lärm durch die A1 geplagte Anrainer in der Gemeinde Zeillern. Sie schlugen Ministerin Leonore Gewessler per Brief eine innovative Lösung vor: Lärmschutzwände, auf denen PV-Module angebracht sind. Derartige Projekte wurden in der Vergangenheit bereits in anderen österreichischen Gemeinden umgesetzt. Auch hier gilt: bis heute kam es noch zu keiner Verwirklichung der Idee.

Neuer Standort

Über eine weitere große Betriebsansiedelung in Oed konnte Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer berichten. Wie im Juni bekannt wurde, errichtet Wärmepumpenhersteller Ochsner aus Haag einen neuen Betriebsstandort. Der Baubeginn des neuen Bürogebäudes soll im kommenden Jahr erfolgen.

Abgesagte Projekte

Aus Kostengründen bliesen Wallsee-Sindelburg und Euratsfeld bereits geplante Kindergarten-Neubauprojekte ab. Kurz vor dem Jahreswechsel fand man in Wallsee noch eine Lösung. So soll die benötigte fünfte Kindergartengruppe in einem Zubau bei der Schule, der bis Weihnachten 2022 abgeschlossen sein soll, eine Heimat finden. In Euratsfeld soll der Neubau im kommenden Jahr starten.

Gemeindeamt eröffnet

Feierstimmung war heuer in Blindenmarkt angesagt. Das neue Amtshaus wurde mit Kosten von 2,66 Millionen Euro fertig errichtet und bietet im Dachgeschoß auch Platz für Büroräume der Blindenmarkter Herbsttage. Anfang Oktober stand ein fulminantes Eröffnungsfest am Programm, bei dem die Bürger einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten erhielten.

Brückenbau

In Seisenegg, Gemeinde Viehdorf, starteten im Herbst die Arbeiten an der Brücke über den Seiseneggerbach. Mit einiger Verspätung, denn ursprünglich war der Beginn der Arbeiten mit August anvisiert. Doch zu hohe Kosten sorgten für eine Verzögerung. Erst nach einer weiteren Angebotseröffnung wurde das Projekt für die Gemeinde erschwinglich. Anfang des kommenden Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Aschbach hat neuen Kulturverein

Peter Hofmacher und Alois Aichinger haben in Abstimmung mit der Gemeinde im März den Kulturverein 361 Grad aus der Taufe gehoben. Das Streben nach einer offenen Gesellschaft und eine Kulturlandschaft, die von geistiger Unabhängigkeit geprägt ist, sind ebenso Anliegen der Kulturinitiative, wie ein friedvolles Miteinander, das durch kulturellen Austausch entsteht. Der Kulturverein bietet ein hochwertiges Programm. Die Palette reicht von Vorträgen über Lesungen, Kabarett bis hin zu Konzerten, Matineén und Vernissagen. Gelungener Auftakt war am 1. August mit dem Herbert Pixner Projekt im Pfarrgarten.

Baustellenjahr in Biberbach

Ein Großprojekt verwandelte den Ort heuer in eine einzige Baustelle. Die Biberbacher Fernwärme GmbH mit Geschäftsführer Paul Latschenberger hat von der Gemeinde das Heizwerk übernommen und die Anlage sowie das Leitungsnetz komplett erneuert. Das brachte natürlich umfangreiche Aufgrabungsarbeiten mit sich. 145 Haushalte werden künftig versorgt. Rund 4,5 Millionen hat die Fernwärme GmbH in die neue Anlage mit Biomassekessel und Rauchgaskompensationsanlage sowie in die Sanierung des Leitungsnetzes investiert. Im Oktober ging die Anlage in Betrieb.

Die Gemeinde nutzte die Grabarbeiten auch gleich dazu, Einbauten zu erneuern und Leerrohre für Lichtwellenleiter zu verlegen. Die nöGIG hatte sie ja unter der Bedingung, dass 42 Prozent der Haushalte im vorgesehenen Gebiet einen Anschluss bestellen, ins Ausbauprogramm aufgenommen. Letztlich haben sich 62 Prozent der 570 Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden. Der Ausbau wird im Februar 2022 starten.

Seitenstetten diskutierte über Ortskerngestaltung

Seitenstetten ist in den Gemeinde21-Prozess gestartet. Dabei geht es um die Entwicklung der Kommune in den Bereichen Generationen, Bauen-Wohnen, Wirtschaft und Tourismus sowie Freizeit und Kultur. Die Bevölkerung soll dabei ein gewichtiges Wörtchen mitreden dürfen. Deshalb wurde auch eine große Umfrage gestartet. Im September lud die Gemeinde zudem zu einem Tag der Begegnung ein, wo die Seitenstettner ihre Idee einbringen konnten. Großes Augenmerk liegt im Rahmen des Gemeinde21-Prozesses auf der Neugestaltung des Ortskerns.

Dass die Durchzugsstraße mit Eröffnung der Umfahrung zur Gemeindestraße geworden ist, eröffnet da neue Möglichkeiten. „Wir könnten die Straße zum Beispiel schmäler machen und auch verlegen und wir denken daran, die Treffling für die Bürger zugänglich zu machen“, sagt Bürgermeister Johann Spreitzer. Das alles muss aber natürlich Hand in Hand mit einem Hochwasserschutzprojekt gehen. Die Brücke beim Gasthaus Ott ist nach wie vor ein Nadelöhr, das entschärft werden muss. Nächstes Jahr will man in Seitenstetten in die konkrete Planungsphase kommen. Die Umsetzung eines Projekts könnte 2023 starten.

St. Peter bekommt neues Feuerwehrhaus

Die Planungen für das neue Feuerwehrhaus sind weit gediehen. Ende Oktober haben Gemeinde und Feuerwehr auch Grundsatzbeschlüsse über die Finanzierung des 2,8 Millionen-Projektes gefasst. Das Land steuert ein Drittel bei. Baubeginn soll im Herbst nächsten Jahres sein, Fertigstellung Mitte 2024. Das neue Haus wird an der B122 errichtet und ein Verwaltungsgebäude sowie fünf Garagen umfassen.

Wichtiges Infrastrukturprojekt in Weistrach

Die Verwertung der ehemaligen Carbonari-Gründe ist für die Gemeinde ein wichtiger Meilenstein. Zum einen entsteht dort ein neuer Spar-Markt und Norbert Pürmayr wird mit seinem Geschäft vom Ortszentrum, wo es wenig Parkplätze gibt, an die L85 übersiedeln. Zum anderen errichtet die WET auf einer rund 8.000 Quadratmeter großen Fläche sieben Wohnblöcke. „Damit entstehen in Ortsnähe attraktive Wohnungen mit einer Größe von 70 bis 80 Quadratmetern. Das ist ein wichtiges Angebot für unsere jungen Bürger, die kein eigenes Haus errichten wollen“, sagt Bürgermeister Erwin Pittersberger. Die Gemeinde selbst hat ebenfalls ein Stück der Carbonari-Gründe erworben und errichtet dort rund 60 Parkplätze, die vor allem von Besuchern des Veranstaltungszentrums genutzt werden können.

Wolfsbach eröffnete Sportzentrum

Ende August wurde in Wolfsbach das neue Sportzentrum mit der großen Stockschützenhalle feierlich eröffnet. Sie wurde in Holzriegelbauweise errichtet und kann mit Zentralküche, und WC-Anlagen auch für Veranstaltungen genutzt werden. Insgesamt sind rund 1,5 Millionen Euro in die Ertüchtigung der Sportanlagen für Fußballer und Stockschützen geflossen.

Bei der Eröffnung der Stockschützenanlage in Wolfsbach: Stockschützen-Sektionsleiter Klaus Krieger, Pfarrer Pater Jacobus Tisch, UNION-Obmann Georg Gruber, Bürgermeister Josef Unterberger, Fußball-Sektionsleiter Franky Wutzel und Neupriester Pater Sebaldus Mair (von links). Penz

Wirkstatt in neuem Glanz

Das größte Projekt, das heuer in der Stadt Hausmening verwirklicht wurde, war der Umbau des alten Stadtsaales in die Wirkstatt. Das neue Veranstaltungs- und Vereins-Zentrum im Ortsteil wurde trotz Corona-Krise wie geplant im Dezember fertiggestellt. In dem multifunktionalen Gebäude finden nicht nur viele Vereine des Ortsteiles eine neue Heimat, die AVB wird dort auch kulturelle Programmpunkte anbieten und der großzügig ausgeführte Gastronomiebereich samt dem unterteilbaren Saal eignet sich für Veranstaltungen jeglicher Art. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich auf rund sechs Millionen Euro.