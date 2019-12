Viele Projekte, Veranstaltungshighlights und besondere Ereignisse warten im Jahr 2020. Die NÖN präsentiert einen ersten Überblick.

In Amstetten startet mit 1. Jänner die Stadterneuerung . Da wird es vor allem auch um eine Neugestaltung des Hauptplatzes gehen. Verschieden Konzepte wurden im Rahmen der Prozesse CityCompass und Vision 2030 schon erarbeitet. Jetzt soll es an die konkrete Umsetzung gehen, weil durch die Stadterneuerung auch bessere Förderungen für einzelne Projekte möglich sind.

Die Weichen gestellt werden sollen 2020 für den Umbau und die Sanierung des Naturbades. Da soll unter anderem eine zusätzliche Halle mit eine Sportbecken entstehen. Die Kosten für das Gesamtprojekte werden sich auf 21 Millionen Euro belaufen. Realisiert werden kann es nur, wenn etwa vier bis fünf Millionen vom Land zugeschossen werden. Die Stadt argumentiert mit der überregionalen Bedeutung des Bades, nicht zuletzt weil auch Schulen aus den Umlandgemeinden es für den Unterricht nutzen. Die Stadt hat auch bei den Kommunen angefragt, ob sie bereit wären, sich an den Kosten zu beteiligen, ist da aber abgeblitzt. Ein Generalplaner für das Bad wurde vom Gemeinderat schon bestellt. Aber auch da ist es so, dass vom Land vor der Gemeinderatswahl wohl keine Entscheidung über Förderungen zu erwarten ist.

Der Umbau des Stadtsaales , soll in Hausmening Mitte des Jahres starten. Rund fünf Millionen Euro wird das Großprojekt kosten.

Im Gespräch ist auch der Ankauf des Grundes rund um die RRemise beim Quartier A durch Stadt und Land. Vor der Gemeinderatswahl hat das Land da aber die Verhandlungen auf Eis gelegt.

Kulturell ist mit Sicherheit der Musical Sommer der Höhepunkt des Jahres. Unter dem neuen Intendanten Alex Balga steht ab Mittwoch, 15. Juli, „On Your Feet“ auf dem Programm. Das Stück handelt vom Leben von Gloria Estefan.

In Oed wird im kommenden Jahr der Kanal erneuert. Dazu muss die B1 halbseitig gesperrt werden.

Begonnen werden soll in Aschbach, Öhling und Allhartsberg außerdem mit dem Ausbau des Glasfasernetzes . Alle drei Gemeinden haben schon viele Leerrohre verlegt, die ihnen von der nöGIG abgelöst werden. Voraussetzung für den Ausbau ist, das 40 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet sich zu einem Anschluss bereit erklären. Derzeit sieht die Situation in Aschbach und Öhling diesbezüglich gut aus. Das Land hat die Frist zur Anmeldung für einen Glasfaseranschluss inzwischen bis 17. Februar verlängert. Dem einzelnen Haushalt kostet der Anschluss 500 Euro. Auch in Ardagger wird 2020 eifrig der Glasfaserausbau vorangetrieben . Insgesamt nimmt man 4,5 Millionen Euro dafür in die Hand. Ein Drittel ist bereits erledigt, die weiteren zwei Drittel sollen in den nächsten fünf Jahren abgeschlossen werden. Auch der Ausbau der Trinkwasserversorgung und des Angebots an Betreutem Wohnen sind geplant.

In Aschbach hat die Gemeinde heuer den Fehringer-Turm erworben. Eine Arbeitsgruppe wird sich überlegen, was damit geschehen soll. Eine Idee ist, ihn auf drei Seiten mit Photovoltaikpaneelen auszustatten und auf einer Seite vielleicht als Kletterturm zu nutzen.

Die Sanierung des Gemeindeamt-Altbaus (450.000 Euro), Straßenbau (250.000 Euro) und die Errichtung einer provisorischen, siebten Kindergarten-Gruppe (35.000 Euro) sind die wichtigsten Projekte des Jahres 2020 in Euratsfeld .

Die Idee, einen Radweg von Hainstetten nach Viehdorf zu errichten, soll im kommenden Jahr weiter forciert werden. Dabei handelt es sich allerdings um ein mehrjähriges Projekt. Zumindest 30.000 Euro sind aber bereits für Grundankäufe vorgesehen. Außerdem soll im ehemaligen Gemeindeamt ein kleines Gesundheitszentrum entstehen.

Ende 2020 will man in St. Georgen am Ybbsfelde mit dem Zubau der Kleinstkindbetreuung „Zwergennest“ beginnen. Dieser entsteht direkt am Kindergarten Richtung Freizeitanlage. Für den Straßenbau sind 752.000 Euro vorgesehen. Insbesondere der Ausbau der Verbindungswege wird fortgesetzt.

Der Ausbau des Kindergartens wird im kommenden Jahr in Ferschnitz in Angriff genommen. Ständig steigende Kinder-Zahlen machen eine fünfte Gruppe notwendig. Der Zubau wird über den Räumen der Raiffeisenbank entstehen. Außerdem nimmt der Straßenbau 2020 eine große Rolle ein. Insgesamt 480.000 Euro sind im Budget nächstes Jahr dafür vorgesehen. Der Großteil davon für die Asphaltierung Südhang/Hofwirtstraße. Das Perneder-Haus wird zudem ab Mitte Jänner abgerissen, die Nachnutzung des Areals ist allerdings noch nicht geklärt.

Der Haager Theatersommer wird 20. Im Jubiläumsjahr wird erstmals ein Nestroy-Stück zur Aufführung gelangen. Intendant Christian Dolezal, der selbst wieder in die Hauptrolle schlüpfen wird, bringt die Komödie „Der Zerrissene“ auf die Bühne. Regie führt erstmals Dominic Oley. Premiere ist am 1. Juli.

In St. Valentin plant man bereits seit Jahren eine neue Veranstaltungshalle . In einem Architektenbewerb wurde ein Projekt, das auch die Musikschule beheimaten wird ausgewählt. Das Veranstaltungszentrum, das die Schulden in der Gemeinde wieder steigen lässt, schlägt sich mit fast zwölf Millionen Euro zu Buche. Heuer wird dafür der Spatenstich erfolgen.

Die Sorgen der letzten Jahre, dass in heißen Sommern kein Trinkwasser mehr vorhanden ist, gehören in Strengberg bald der Vergangenheit an. Die Gemeinde investierte in einen neuen Brunnen in der Au. Dieser wird bereits Ende Jänner an die Wasserleitung angeschlossen und in Betrieb genommen.