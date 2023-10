Frauenband „Beat Poetry Club“ bot musikalischen unvergesslichen Abend

Da kamen die Wörter „Box“ und „Beat“ vor und die Erinnerung an die Zeit der Jukebox. „Beat Poetry Club“ startete hochenergetisch am Samstagabend im Jakobsaal mit „Get the Beat out oft he Box“, wirbelnden Stimmen und coolen Choreographien. Es war ein Konzert zum Mitswingen, zum Mitsingen, zumindest zum Mitsummen und ein „Fun“- Programm: Groove und viele blitzende Lichter, Rhythmus pur und satter A-cappella-Sound dieser Qualität ist heutzutage live leider viel zu selten zu erleben.

„Beat Poetry Club“, eine der wenigen Frauenbands in der österreichischen Musiklandschaft, zelebrierte Welthits und Eigenkompositionen äußert temperamentvoll und in straffen Arrangements, die rein auf den großartigen Stimmen der fünf Powerfrauen aufbauten. Das Publikum erlebte hier nicht nur großen Regenbogen an Klangfarben, sondern auch dynamischen Superbreitwandsound. Zudem tauchte es tief in das Meer der Basedrums, Snares, HiHats und anderer Bestboxsounds ein.

Da stimmten Farben und Akzente, da wurden Effekte perfekt ausgekostet, da konnten die Sängerinnen zudem solistisch punkten. Die souligen Chöre, die knackigen Beatboxes und die modernen Sounds begeisterten und ließen das Publikum jubeln. Dem Kulturspektrum Neustadtl ist wieder ein unvergesslicher Konzertmoment gelungen.