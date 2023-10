Jirkal zündete kabarettistisches Feuerwerk in Neustadtl

Eine leicht tröpfelnde Nase, eine etwas erkältete Stimme, und das Publikum lacht von ganz allein. Wenn Fredi Jirkal nach mehreren Versuchen, ihn nach Neustadtl zu locken, die Bühne des voll besetzten Jakobsaales betritt, genügen einige Handbewegungen und ein Augenzwinkern und das Publikum beginnt bereits zu lachen.

Still bleibt es bei dem Programm „Wechseljahre“ trotzdem nicht. Er erobert mit einigen Pointen seine Fans im Nu und er bietet ihnen auch gleich das Du-Wort an. Wer den ehemaligen Postler, der den Beruf des Tischlers erlernte, kennt, der weiß, dass er gerne auch aus dem Nähkästchen plaudert, und das nicht zu kurz. Da kommt die erste Wuchtel gerade recht: Und um nicht in die Midlife-Crisis zu fallen, fährt er mit seinen Freunden auf eine Jacht – mit einem Sportwagen. Zur Entspannung.

Hochform trotz Verkühlung und viel Persönliches

Im Rampenlicht der multifunktionellen Bühne fühlt sich Fredi, wie er sich gerne selbst benennt, sichtlich wohl und läuft trotz veritabler Verkühlung zur Hochform auf. Die erste Spielhälfte ist so persönlich, wie man es von ihm gewohnt ist. Dinge, die er früher auf die leichte Schulter genommen hat, ärgern ihn jetzt maßlos. Auch in der zweiten Hälfte versteht er es, mit seinem explosiven Witzcocktail zu punkten.

Mit leicht bekömmlichen Pointen und mit gesundem Schmäh, der nie abgedroschen wirkt oder wie dreimal verdaut schmeckt, unterhält er sein Publikum, das immer wieder mit Zwischenapplaus dankt. Jeder kam am Samstagabend voll auf seine Kosten.