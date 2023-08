„Jakob, es ist Herbst“ in Neustadtl ist heuer vielfältig wie nie zuvor

Das Kulturspektrum hat mit der Kulturschiene „Jakob, es ist Herbst“ vor dreißig Jahren etwas ins Leben gerufen, das zu einer Institution geworden ist und alljährlich über die Grenzen der Region hinaus viel Beachtung findet.

Obmann Franz Schmutz, von der ersten Stunde an dabei, wollte mit seinem Team etwas bewegen. „Wir wollten Konzerte, Kabarettabende und Ausstellungen organisieren, mit lokalen und internationalen Kunstschaffenden, mit Neuentdeckungen locken und ebenso mit Stars der jeweiligen Genres. Wir wollten so bunt sein wie der Herbst“, sagt er bei der Präsentation des Festivalprogramms.

Kabarett, Buchpräsentation, Musik-Highlights

„Wir haben auch die Pandemie mit vereinten Kräften geschafft und ein durchaus lukratives Programm auf den Weg geschickt. So ein Einschnitt markiert natürlich den Verlauf und es dauert, wieder die hohe Frequenz zu erreichen. Man muss in Bewegung bleiben und das tun wir“, sagt Schmutz. Zwei Sachen seien wichtig: Unterhaltung und Qualität.

Schon sind wir mitten im Programm des Kulturspektrums für die kommende Saison. Das vielfältige Programm startet am Samstag, 7. Oktober, mit dem Kabarettstar und Postler Fredi Jirkal, der mit seinem Programm „Wechseljahre“ für Heiterkeit sorgen wird. Am Sonntag, 15. Oktober, gibt es eine Buchpräsentation. Marianne Stelzeneder erforschte die Geschichte der Luegerkapelle in Neustadtl an der Donau.

Am 20. Oktober gastiert das Trio „Tschejefem“, das sein zehnjähriges Bühnenjubiläum feiert, im Jakobsaal mit dem Programm „Rosmarie“. Jodler, Fiaker- und Wienerlieder sind angesagt. Ein besonderes Erlebnis ist garantiert, wenn fünf Powerfrauen, vereint in der Formation „Beat Poetry Club“, am Samstag, 21. Oktober, in Neustadtl haltmachen und dabei ihr neues Programm „Get the Beat out oft he Box“ auspacken.

Beendet wird das üppige Festivalprogramm, in dem sich auch Kindervorführungen und die obligate Fotoschau finden, mit dem Auftritt der „Quetsch´n´ Vibes“ am 28. Oktober. Das Programm „Kaleidoskop“ verbindet verschiedene musikalische Welten. Ein hervorragend aufgestelltes Festival wartet auf zahlreiches Publikum.