Brandstetter: „Viele Falschmeldungen im Umlauf“

Vizebürgermeister Markus Brandstetter gesteht in Sachen Ybbstalradweg ein, dass die geplanten Maßnahmen von der Stadtführung „im Vorfeld nicht ausreichend kommuniziert wurden. Jedoch geschah dies nicht in böser Absicht, sondern um im Rahmen des Gesamtprojekts viele Gefahrenstellen und notwendige Sanierungsmaßnahmen umzusetzen“, betont er.

Kein Verständnis hat der ÖVP-Politiker für die Petition der SPÖ zum Erhalt des Jakobsbrunnenwegs. „Die Amstettner SPÖ-Führung macht einmal mehr den Versuch, fehlende Arbeitsleistung für die Gemeindearbeit mit Streit zu überdecken. Das Schlimme ist, dass dadurch aktuell Gruppen wie Radfahrer, Hundebesitzer, Sportler und Senioren instrumentalisiert und gegeneinander aufgebracht werden“, sagt er.

Brandstetter kritisiert auch, dass bei der letzten Gemeinderatssitzung nur zehn von sechzehn Mandataren anwesend waren und die SPÖ-Führung auch bei Besprechungen zu Zukunftsthemen der Gemeinden oft durch Abwesenheit glänze. „Dies zeigt für mich ein eigenartiges Arbeitsverständnis der SPÖ. Mehrfach wurde das Projekt Ybbstalradweg beraten und im Ausschuss unter der Verantwortung von SPÖ-Baustadtrat Bernhard Wagner einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Bei Bedenken hätte es im Dezember 2022 umgehend diskutiert werden müssen, denn der einstimmige Beschluss diente auch für die Einreichung und Finalisierung des Projekts und somit zur Rechtssicherheit für alle.“

Unterschriftenaktionen ernst nehmen

Unterschriftenaktionen, betont der ÖVP-Politiker, seien wichtige Werkzeuge in einer Demokratie, die auch einen respektvollen Umgang erforderten. „Leider mussten wir in den Gesprächen aber feststellen, dass Unterschriften teilweise mit Unwahrheiten gesammelt wurden. So wurde etwa nachweislich behauptet, dass ein vier Meter breiter Asphaltweg am Jakobsbrunnenweg errichtet wird“, berichtet Brandstetter.

Bei der SPÖ-Unterschriftenaktion seien weder die Fakten noch sachliche Erklärungen angeführt. Die Möglichkeit, anonym unterschreiben zu können, eröffne zusätzlich das Tor für Missbrauch. „Denn niemand kann garantieren, dass hier echte Personen unterschreiben. Wir werden jedoch auch diese Listen als Willenskundgebung der Bevölkerung in weitere Überlegungen einfließen lassen“, sagt der ÖVP-Politiker.

Brandstetter will weitere Gespräche führen, Fragen der Bevölkerung klären und Antworten geben. Man werde, kündigt er an, auch mit dem Fördergeber und Projektpartner nochmals Kontakt aufnehmen und besprechen, welche Änderungsmöglichkeiten es gäbe, ohne das Gesamtprojekt und die damit verbundenen Fördermittel zu gefährden. „Denn am Ausbau und der Weiterentwicklung des Freizeit- und Alltagswegenetzes will ich auf jeden Fall weiterarbeiten“, betont der Vizebürgermeister.