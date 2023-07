Countdown für „Jukebox-Musical“ in Amstetten

Am 19. Juli feiert das Jukebox-Musical „Jersey Boys“ von Marshall Brickman und Rick Elice in der Pölzhalle, einer der größten Broadway-Erfolge der letzten 15 Jahre, seine deutschsprachige Erstaufführung. Die Premiere dieser bezaubernden Geschichte rund um das Entstehen der Gruppe, ihren Aufstieg zu einer der größten Boybands bis hin zur Auflösung wird bilderreich erzählt. „Wir knüpfen an die erfolgreichen österreichischen Uraufführungen an, die es in Amstetten schon gab. Die Zeit ist reif für diese großartige Geschichte von vier Männern, die von Arbeiterkindern zu schillernden Rockstars werden“, sagt Produzent Christoph Heigl. Eine deutschsprachige Erstaufführung sei natürlich eine Herausforderung, aber er stehe voll hinter Intendant Alex Balga, der es wage, ein in diesen Breiten nicht so populäres Stück zu spielen. „Und wenn sie mich fragen: Ja, ich glaube fest an den Erfolg von 'Jersey Boys' auf der Musicalbühne Amstetten“, betont Heigl.

Balga inszeniert in gewohnt hoher Qualität übrigens nun schon sein drittes Musical in Amstetten. Mit „Jersey Boys“ werde das Publikum zu einem unterhaltsamen Abend eingeladen, der mit Hits wie „Sherry“, „Big Girls Don't Cry“, „Can't Take My Eyes Off You” und dem Megahit „Beggin“ aufwartet. Heigl ist jedenfalls überzeugt von der Arbeit seines Leading-Teams und der Darstellerinnen und Darsteller.

Neben der Leichtigkeit der Performance fasziniert schon bei den Proben, wie sich die NÖN überzeugen konnte, die bunte Pracht des Bühnenbilds und die schiere Wucht des Klangs. Christian Frank und seine Band zünden wieder ein wahres Soundfeuerwerk. Eine physische Herausforderung sind für den Cast - ob der sommerlichen Temperaturen - derzeit natürlich die schweißtreibenden Proben, aber alle freuen sich schon auf die Premiere.

Erfreulich ist auch der Kartenvorverkauf. Knapp 7.000 Tickets sind schon vergeben. Infos und Kartenkauf: https://avb.amstetten.at/musicalsommer/termine-karten