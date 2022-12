Gemeinde Ertl feierte „sensationelles Jubiläumsjahr“

Begeistert zieht Bürgermeister Josef Forster eine Bilanz des Jubiläumsjahres „100 Jahre Gemeinde Ertl“. „Es war sensationell und alle Veranstaltungen gut besucht. Im März hat es zwar bei der Präsentation unseres Heimatbuches aufgrund von Corona noch ein wenig verhalten begonnen, doch im Sommer konnten wir dann so richtig feiern“, sagt der Ortschef. Vor allem das Dorffest mit Hügellauf und Konzert von Chris Steger war ein Highlight der Festivitäten. Das Heimatbuch, für das 14 Autorinnen und Autoren mit Affinität zur Gemeinde Ertl, Beiträge zur historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung über Attraktionen wie die schwarze Kuchl und über das Gemeinde- und Pfarrleben verfasst haben, wurde zum Verkaufsschlager. Am Gemeindeamt sind aber noch Exemplare zu haben.

Doch nicht nur die Gemeinde feierte. Auch d’Urltaler Sängerrunde holte ihr 35-Jahr-Jubiläum nach und lud am 15. Mai Chöre und Ensembles aus nah und fern zum Kranzlsingen ein. Vom Gstanzl über Pop, Jodler und Volkslied bis hin zum Kunst- und Wienerlied reichte die Palette, die dem Publikum dabei geboten wurde.

Noch ist das Jubiläumsjahr aber nicht zu Ende und es stehen noch Veranstaltungen auf dem Programm. So laden etwa d’Urltaler am 17. Dezember ab 20 Uhr zum Adventsingen in die Pfarrkirche ein. Für vorweihnachtliche Klänge sorgen dabei „d’Urltaler Sängerrunde“ selbst, die „TexSinger3er“, das „Dreimäderlhaus“ sowie die „Mostviertler Blechmusikanten“. Als Sprecherin wird Gertrude Rosenfellner durch den Abend führen.

Am 21. Dezember findet um 18 Uhr in Ertl die feierliche Angelobung der Rekruten des Jägerbataillons 12 statt.

Und am 31. Dezember steht zum Ausklang des Jubiläumsjahres dann noch der Silvesterball auf dem Programm, mit der Musikgruppe „Indeed“ und einem Mitternachtsfeuerwerk.

