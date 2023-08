30 Jahre Bildungszentrum St. Benedikt

Die Gründung des nobel eingerichteten Schülerheims „Adolfinum“ – im Jahr 1926 geschmackvoll erbaut durch Fürst Karl Adolf Auersperg für 25 Zöglinge – weckte Reminiszenzen an die Kaiserzeit, war es doch für Schüler aus dem Haus Auersperg sowie verwandte und befreundete Familien vorgesehen. 1938 aber zogen dort Arbeitsmaiden ein, ehe 1945 bis 1954 Volksschulklassen untergebracht wurden. In diesem Jahr mietete die Diözese St. Pölten das Haus für drei Oberstufen-Jahrgänge des Knabenseminars Marianum an, ehe es 1973 endgültig gekauft wurde und 1979 alle Marianisten dorthin übersiedelten. Ab 1993 kam es dann zum Parallelbetrieb Knabenseminar – Bildungshaus, dessen Aufbau man als Geschäftsführer dem Theologen Erich Ortner übertrug. Diözesanbischof Kurt Krenn soll damals gesagt haben „Macht’s was draus!“, und das BildungsZentrum St. Benedikt ist tatsächlich als geistliches Zentrum für die Region zu einer wahren Stätte der Wissensvermittlung, Kreativität und Begegnung sowie der religiösen Vertiefung geworden. „Glaube und Wissenschaft führen zu wahrer Menschlichkeit“, betonte Abt Berthold Heigl im Rahmen der Eröffnungsfeier am 22. August 1993; von ihm war im Zusammenwirken mit Rektor Herbert Döller die Initiative ausgegangen, und die Diözese stand diesem Vorhaben von Beginn an positiv gegenüber. Eine enge Kooperation mit dem Stift war angesagt, Räumlichkeiten des Klosters dürfen bis heute mitbenutzt werden. Direktor Erich Ortner legte gemeinsam mit seinen ersten beiden Pädagogischen Mitarbeiterinnen Edith Habsburg-Lothringen und Marianne Haberfehlner neben der fachspezifischen Weiterbildung vor allem großen Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Intensivierung der in der Region vorhandenen geistig-kulturellen Grundlagen und auch auf pastorale Unterstützung der Pfarren.

Der Theologe Dr. Erich Ortner bei der Eröffnung im Jahr 1993. Foto: BildungsZentrum, BZ

Ort für Bildung, Begegnung, Kultur

Gemeinsam mit seiner Frau Veronika hat Erich Ortner nicht nur den Seminarbetrieb fortwährend erfolgreich ausgebaut, sondern auch den vielen Gästen eine ansprechende Beherbergung mit guter Atmosphäre und zeitgemäßer Infrastruktur geboten. Rektor Karl Datzberger fungierte über Jahre als Geistlicher Assistent, Abt em. Berthold Heigl folgte ihm nach. Seit 2012 führen nun Lucia und Johannes Deinhofer das Haus überaus erfolgreich weiter: Etwa 500 Vorträge, Seminare und Workshops werden alljährlich angeboten, es sollen eine weltoffene christliche Spiritualität als wesentliche Kraftquelle zur Lebensbewältigung vermittelt und Menschen auf dem Weg zu selbstbestimmten Persönlichkeiten begleitet werden, die vielleicht sogar bereit sind, Verantwortung in Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen. „Leben aus starken Wurzeln, mit offenen Herzen und weiten Horizonten, das gilt uns auch weiterhin als Leitbild!“, erklärt das engagierte Leitungsduo.

Das derzeitige Leitungsduo des Bildungshauses St. Benedikt: Johannes und Lucia Deinhofer. Foto: Bildungszentrum, Pfaffenbichler

Zwei Pädagogische Mitarbeiterinnen und der Geistliche Leiter Thomas Pichler unterstützen bei der Programmerstellung, weitere 15 Mitarbeiter sind gemeinsam mit Eva Maderthaner, die den Gästebetrieb koordiniert, tätig. Das Haus ist als Mitglied der ARGE Bildungshäuser natürlich auch ISO-zertifiziert. 5300 Nächtigungen konnten im Jahr 2022 gezählt werden, 33 Zimmer mit 55 Betten stehen zur Verfügung. „Kirchliche Bildungshäuser sind geprägte Orte, der Geist des Hauses macht den Unterschied zu anderen derartigen Institutionen aus“, weiß Johannes Deinhofer zu berichten, und Lucia Deinhofer ergänzt: „Wir bieten vielfältige Möglichkeiten der Begegnung in einem Umfeld mit Garten, Kapelle, Meditationsraum, mit einem großartigen Team, und das alles in einer besonderen Atmosphäre, ob im Dialog oder auch mit Rückzug und Schweigen. Es soll auch um die Suche nach Visionen von einer gerechten und friedlichen Welt gehen!“ An die 12.000 Menschen gehen im Bildungshaus jährlich aus und ein, dazu tragen freilich auch die regelmäßigen Ausstellungen mit niveauvollen Vernissagen als Fixpunkte im Programmangebot bei, das auch in Abstimmung mit dem Hippolyt-Haus und der Katholischen Aktion erstellt wird. Beispielhaft soll nur der 5. zertifizierte Lehrgang für Pilgerbegleiter mit Start im November 2023 in fünf auf etwa ein Jahr verteilten Modulen in verschiedenen NÖ Klöstern genannt sein. Beim Herbstfest am 1. Oktober soll das 30-Jahr-Jubiläum würdig gefeiert werden. Nähere Infos: https://www.st-benedikt.at/