Aschbach feiert 1.200 Jahre

2023 wird für die Gemeinde Aschbach ein besonderes Jahr. „Wir feiern 1.200 Jahre erstmalige urkundliche Erwähnung. Damals wurden einige Gebiete, unter anderem auch Aschbach, von Kaiser Karl dem Großen an das Bistum Passau abgegeben. Unsere Gemeinde gehört daher zu den Urgemeinden beziehungsweise Urpfarren in unserer Region und darf stolz auf seine Geschichte zurückblicken“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer. Konkret ist die Bezeichnung „asbahe“ in der auf das Jahr 823 datierten Urkunde „Confirmatio Ludovici Pii“ zu finden.

Eingeleitet wird das Jubiläumsjahr in Aschbach mit einem Silvester-Marktfest. Start ist schon um 17 Uhr am Marktplatz, wenn „Lewaschoden“ aufspielt. Ab 19.30 Uhr ist Tanz- & Party-Musik angesagt und ab 23 Uhr wird DJ Ernesto für Stimmung bei den Gästen sorgen.

Veranstaltet wird das Silvesterfest vom Kulturreferat in Kooperation mit Aschbacher Vereinen. „Viele weitere Veranstaltungen werden im Jahr 2023 folgen. Wir wollen das Jubiläum unserer schönen Gemeinde gemeinsam feiern“, sagen Schlöglhofer und Kulturreferentin Christa Dorner.

