Aschbach feierte 1200-Jahr-Jubiläum

Vollbild

FB

Dechant Pater Georg Haumer erklärte bei der Festmesse auch einiges über die Bedeutung der neuen Glocken. Vor Beginn der Festmesse versammelten sich Bürgermeister Schlöglhofer samt Gemeinderäte sowie Ehrenringträger vor der Kirche. Mitglieder der Jägerschaft Aschbach sorgten für das leibliche Wohl beim Frühschoppen. Die Musikkapelle Aschbach-Markt begleitete die Gäste von der Kirche zum Rathausplatz, wo sie auch für gute Unterhaltung beim Frühschoppen sorgten. Es war eine sehr schön gestaltete Festmesse zum besonderen Jubiläum. Kulturreferentin Christa Dorner und Bürgermeister Martin Schlöglhofer wünschen sich für die Zukunft, dass auch in einigen hundert Jahren die Menschen hier am Rathausplatz feiern können uns stolz auf ihren Ort sind. Festmesse in der Pfarrkirche Aschbach Aufstellung Musikkapelle Aschbach-Markt Vor der Pfarrkirche Aschbach Festmarsch zum Rathausplatz Festmarsch zum Rathausplatz Festmarsch zum Rathausplatz Abmarsch zum Rathausplatz Festgäste am Rathausplatz beim Frühschoppen Kinderspaß bei der Hüpfburg Eingang zur Pfarrkirche Aschbach Die Leopold-Glocke mit Kopie der Urkunde zum sichtbaren und hörbaren Zeugnis dieses Jubiläums Franziskus-Glocke Kulturreferentin Christa Dorner und Bürgermeister Martin Schlöglhofer wünschen sich für die Zukunft, dass auch in einigen hundert Jahren die Menschen hier am Rathausplatz feiern können uns stolz auf ihren Ort sind.

1 /21