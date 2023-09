BAfEP Amstetten feiert 100 Jahre

Am 15. September 1923 füllten sich zum ersten Mal die Klassenräume der heutigen BAfEP Amstetten. Damals hieß sie noch „Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen“ und war die erste Schule ihrer Art in ganz Niederösterreich. Gleichzeitig war sie die erste weiterführende Schule in Amstetten. Genau 100 Jahre später, am 15. September 2023, feierte die Schulgemeinschaft dieses Jubiläum in einer internen Feier. Direktor Christoph Laumer erzählte dabei über die Geschichte der Schule, anschließend wurde ein Luftbild mit der Zahl „100“ mit den Schülern und Schülerinnen aufgenommen. Zu den Klängen von „Ein Hoch auf uns“ gab es zum Abschluss Eis für alle.

Im Oktober wird es einige interessante Beiträge im Pfarrsaal St. Stephan Amstetten geben. Darunter Vorträge, Konzerte und auch Schulführungen. Weitere Infos und Anmeldung zu den Veranstaltungen des 100-jährigen Jubiläumsjahres finden Sie auf: www.bafepamstetten.ac.at