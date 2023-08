Der Kultur- und Dorferneuerungsverein Stift Ardagger ist 35!

Die Stiftstaverne war damals schon ein beliebter Treffpunkt, bot Platz für Kunst- und Kulturveranstaltungen sowie für die Mostgalerie als damalige Plattform für aufstrebende regionale Produkte. Die Theatergruppe „LILO“ unter der Leitung von Hermi Naderer spielte im Jahr 1999 im Zuge der Festlichkeiten zu 950 Jahre Stift Ardagger das Jubiläumsstück „Ein Licht das durch das Fenster bricht“ – die Entstehungsgeschichte von Stift Ardagger, und es folgten noch zahlreiche weitere Theaterstücke.

Ein besonderer Höhepunkt des Kulturvereins sind noch immer die jährlichen donauFESTWOCHEN, welche in Kooperation mit den oberösterreichischen Nachbargemeinden im Strudengau abgehalten werden.

Aber auch Kabaretts, das Sesselfest, Müllsammelaktion, Mithilfe bei der Grünraumgestaltung, Gemeindewandertag, die jährliche Wallfahrt nach Maria Taferl und vieles mehr zählen zu den Aktivitäten des Kultur- und Dorferneuerungsvereins KIMST’A. Als Beitrag zum Jubiläumsjahr „1200 Jahre Artagrum“ hat das Kulturverein-Team den Bildband „Kulturjuwel Artagrum“ erstellt.

„Mit unseren Veranstaltungen sowie Aktivitäten leisten wir einen Beitrag zum aktiven Dorfleben. KIMST’A ist seit vielen Jahren unser Motto und daher laden wir alle herzlich ein, gemeinsam mit uns das fünfunddreißigjährige Jubiläum beim musikalischen Kabarett-Abend mit den Querschlägern zu feiern“, freut sich Obfrau Birgit Weichinger und ihr Team.

Die nächsten Veranstaltungen:

Of Many Moods, Englische Musik zwischen 1660 und 1760 mit Werken von Henry Purcell, John Eccles, Nicola Matteis u. a. mit dem Eledone-Trio (Alex Matheis, Bass; Jonas Kastenhuber, Klavier; Jakob Gschwandtner, Schlagzeug) am Sonntag, 6. August 2023, 11 Uhr, im Vierkanthof Fam. Hauer, 3300 Ardagger Stift.

Die englische Kultur um 1660 ist geprägt von einem Gefühl des Aufbruchs. Nach der repressiven Politik der puritanischen Cromwell-Regierung ist mit der Restauration der Monarchie auf einmal scheinbar wieder alles möglich. Im Theater, am Hof, in den Kirchen gibt es eine regelrechte Explosion an künstlerischer Innovation. Und natürlich schaut man neugierig über den Ärmelkanal.

Musikalischer Kabarettabend mit den „Querschlägern“ anlässlich 35 Jahre Kulturverein KIMST’A am Samstag, 9. September, 19.30 Uhr, beim Mostheurigen Hauer.

Kartenvorverkauf: Kaufhaus ADEG Seba, Mostbirnhaus, Mostheuriger Hauer und KIMST’A-Kartentelefon unter 0664/4517954.