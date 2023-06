Seitenstettner Dorffeuerwehr in Feierlaune

Los ging das Dreitagesfest am vergangenen Freitag mit dem Bieranstich am Abschnittsfeuerwehrtag. Es wurde Bilanz gezogen über die Leistungen und Tätigkeiten der Feuerwehren des Abschnitts Sankt Peter in der Au. Dabei wurden auch Ehrungen durchgeführt und Leistungsabzeichen verliehen. 25 Feuerwehrgruppen konnten am Folgetag in 43 Durchgängen ihr Können und den Trainingsstand unter Beweis stellen beim Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb in Bronze und Silber des Abschnitts Sankt Peter in der Au.

Mit dem Hissen der Bewerbsfahne wurde der Bewerb eröffnet. Ziel beim Bewerb war es, in möglichst kürzester Zeit einen Löschangriff durchführen. Es herrschte gute Stimmung am Bewerbsplatz und es waren spannende und faire Wettkämpfe. Die Feuerwehrgruppe Hochstraß holte sich mit einer Gesamtpunkteanzahl von 919 Punkten den Tagessieg. In der Kategorie Bronze ohne Alterspunkte erreichte die Gruppe Krenstetten den ersten Rang – aber auch in der Kategorie Silber ohne Alterspunkte holte sich diese den dritten Platz. Für die großartigen Leistungen aller Feuerwehrmannschaften gab es zahlreiche Glückwünsche und Dankesworte vonseiten der Feuerwehr, der Ehrengäste und auch der Gemeinde.

„Ich bin stolz auf jedes einzelne Feuerwehrmitglied, welches sich einem solchen Bewerb stellt und dafür unzählige Vorbereitungsstunden leisten muss.“ David Strahofer, Abschnittsfeuerwehrkommandant.

Interessante Details erzählte er außerdem beim Festgottesdienst am Sonntag über das Gründungsjahr 1922 und die Geschichte der Feuerwehr Dorf. In diesen 100 Jahren brauchte es nur beachtliche sechs Kommandanten!

Bürgermeister Johann Spreitzer gratulierte den Feuerwehrmitgliedern beim Festakt zu ihrem 101-Jahr-Jubiläum und lobte das Engagement jedes Einzelnen. Weiters erfolgte die Schlüsselübergabe eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs MTF sowie dessen Segnung durch Pater Laurentius Resch. Finanziert wurde das neue Auto durch die Gemeinde, die Feuerwehr und auch durch das Land Niederösterreich. Auch Bürgermeister Spreitzer wurde mit einem Geschenk der Feuerwehr gedankt.

Das Fest war ein großer Erfolg, denn es gab nicht nur im Festzelt viele Besucher, sondern auch in den diversen Bars und in der legendären Kellerdisco: Überall waren die Feuerwehrmitglieder und Freiwilligen fleißig am Arbeiten.

FB Beim Löschangriff der Feuerwehr Seitenstetten Dorf – ein spannender Wettkampf mit toller Leistung. Großartige Leistungen beim Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb erreichte die Feuerwehrgruppe Krenstetten. Der Gruppe Hochstraß gelang der Tagessieg beim Abschnittsbewerb von Sank Peter in der Au wofür es Gratulationen von allen Seiten gab. Fairness und Teamgeist steht bei den Feuerwehrmitgliedern immer an oberster Stelle. Aufstellung der Feuerwehren am Bewerbsplatz bei der Eröffnung der Bewerbe. Mit dem Hissen der Bewerbsfahne wurde der Bewerb offiziell eröffnet. Offizielle Eröffnung des Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbes St. Peter/Au. Freiwillige Feuerwehr Ertl. Freiwillige Feuerwehr Pinnersdorf. Beim Aufräumen des Bewerbsplatzes. Anmeldung der Gruppe. Freiwillige Feuerwehr Seitenstetten Markt. Thomas Sonnleitner und sein Team haben die Bewerbe bestens organisiert. Viele Zuschauer beim Bewerb, die die Teilnehmer kräftig anfeuerten. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb Sankt Peter in der Au. Musikkapelle Seitenstetten vor Abmarsch zur Siegerehrung. Abmarsch der Feuerwehrgruppen zur Siegerehrung. Aufstellung zur Siegerehrung. Bei der Siegerehrung. Abschnittsfeuerwehrkommandant David Strahofer. Festgottesdienst am Sonntag. Bei der Feldmesse am Sonntag. Bei der Feldmesse am Sonntag. Rede des Bürgermeisters bei der Feldmesse am Sonntag. Bürgermeister Spreizer übergibt Schlüssel für neues Feuerwehrauto MTF an Kommandant David Strahofer. Geschenkübergabe der Feuerwehr als Dank an Bürgermeister Spreizer: eine Flamme mit Uhr und dem Heiligen Florian. Segenung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges MTF durch Pater Laurentius Resch Beim Festgottesdienst am Sonntag. Gemeinderäte vor dem neuen Feuerwehrauto MTFA. Feuerwehrhaus Seitenstetten Dorf. Musikkapelle Seitenstetten Das neue Mannschaftstransportfahrzeuges MTFA. Das Festzelt war beim Frühschoppen bis auf den letzten Platz gefüllt. 1 /36 Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Foto: Christa Aichinger Jubiläum Seitenstettner Dorffeuerwehr in Feierlaune . Nach fünf Jahren fand das Original Glanegger Bergfest wieder statt. Höhepunkte des 101-Jahr-Jubiläums der Feuerwehr Seitenstetten Dorf waren der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb und die Fahrzeugsegnung.

