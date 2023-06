Zehn Jahre „Carl-Zeller-Museum“ im Schloss St. Peter in der Au

Bereits seit zehn Jahren ist das Carl-Zeller-Museum im Erdgeschoß des Schlosses beheimatet. Bürgermeister Johannes Heuras nutzte kürzlich die Gelegenheit, dem langjährigen Leiter, Kurator und Carl Zeller-Experten Thomas Gnedt und seiner Gattin Maria für ihr großes Engagement zu danken. Mit Liebe zum Detail und großer Fachexpertise bemüht sich Thomas Gnedt, das Museum immer auf dem neuesten Stand zu halten, mit neuen Exponaten – viele stammen aus seiner persönlichen Sammlung – auszustatten und für die Museumsbesucher spannend aufzubereiten.

2009 hatte Thomas Gnedt den Gesamtbestand vom ehemaligen Museumsleiter Oberschulrat Alois Schmutzer übernommen. Die Ausstellungsobjekte – unzählige Noten, Bilder, Büsten, Figuren,… – wurden daraufhin inventarisiert und digitalisiert. In mühevoller, jahrelanger Arbeit wurde das Museum zu Ehren des berühmtesten Gemeindesohnes von dessen Geburtshaus, das mittlerweile zum Betreubaren Wohnen umgebaut wurde, in das Renaissanceschloss übersiedelt und am 7. April 2013 feierlich eröffnet.

„Carl Zeller ist die bekannteste Persönlichkeit St. Peters. Für eine Gemeinde ist es schon etwas Besonderes, so ein tolles Museum zu haben. Thomas und Maria Gnedt haben in tausenden ehrenamtlichen Stunden das Museum zu dem gemacht, was es heute ist. Ein Besuch lohnt sich“, bedankt sich Bürgermeister Johannes Heuras im Namen der Gemeinde.