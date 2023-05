10-Jahres-Feier des Seniorentageszentrums in St. Georgen

Leiterin Karin Ebner moderierte die rund zwei Stunden der Festlichkeit mit viel Gefühl und führte gekonnt durch die verschiedenen Programmpunkte. Die Bürgermeisterin außer Dienst und Obfrau des Vereins Seniorentageszentrum Lotte Kashofer behandelte Themen, wie „Was braucht es für ein gut funktionierendes Seniorenzentrum?“ Bürgermeister Christoph Haselsteiner betont, dass die Errichtung des Seniorentageszentrums und die Herzlichkeit im Haus die gesamte Region aufwerten und bedankte sich bei den Gemeindemitarbeitern, den ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen und allen weiteren Beteiligten, ohne die dieses Projekt nicht umgesetzt hätte werden können. Gemeindebund-Präsident und Kleinregionssprecher Bürgermeister Johannes Pressl, Landtagsabgeordneter und NÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hielten Ansprachen über allgemeine Themen im Sektor Tagesbetreuung und betreubares Wohnen. Ökonomierätin und Vorständin der NÖ Dorf- & Stadterneuerung Maria Forstner nahm die Auszeichnungen vor. Dabei wurden unter anderem Obfrau Lotte Kashofer und Leiterin Karin Ebner mit dem goldenen Ehrenzeichen für Vereinsfunktionärinnen der NÖ Dorf- & Stadterneuerung für ihren jahrelangen Einsatz ausgezeichnet.

Innerhalb von 10 Jahren gab es 139 Senioren und Seniorinnen im Tagesbetreuungszentrum

Das Seniorentageszentrum steht seit 10 Jahren für ein umfangreiches, wertschätzendes und überaus anregendes Angebot an seine Tagesgäste. Neben gemeinsamen Aufgaben stehen Singen, Turnen, Gedächtnistraining, Werken aller Art, Gesellschaftsspiele, aber auch tägliches Kochen auf dem Programm des Tagesplans. So wurden im Rahmen der Veranstaltung noch viele weitere Bezugs- & Betreuungspersonen rund um ihren wertvollen Einsatz für das Tageszentrum herzlich geehrt und mit einem Strohhut beschenkt.

Ein besonders herzerwärmendes Geschenk bekamen die Senioren und Seniorinnen von den St. Georgner Kindergartenkindern. Das selbst gebastelte und selbst gemalte Herz überreichten Bürgermeister Christoph Haselsteiner und Vizebürgermeister Markus Huber. Leiterin Karin Ebner bekam für ihren unermüdlichen und hingebungsvollen jahrelangen Einsatz im Tageszentrum eine Gesangseinlage von Austropop-Sänger Sebastian Krieger. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag durch die Band „D'Standhoftn“ und den Gesang der 40 Tageszentrum-Bewohner. Pfarrer Lorenz Pfaffenhuber segnete das Haus und dessen Besucher und bezeichnete das Seniorentageszentrum als wichtige Stütze in der Gemeinde. Zusätzlich gab es vom Verein als Geschenk ein Rezeptbuch mit verschiedenen Rezeptideen zum Altwerden. Zu den Zutaten zählen: Gemeinsames Lachen, ein Miteinander und gegenseitige Unterstützung.

„Zusammen alt werden“ als Botschaft

„Aus einer Idee und der Planungsphase im Jahr 2006 wurde das Pilotprojekt, das gemeinsam mit dem Verein der Dorferneuerung entwickelt wurde und jetzt ein Fixpunkt in der Gemeinde und in der gesamten Region ist“, betont Leiterin Karin Ebner. Die Öffnungszeiten des Seniorentageszentrums in der Marktstraße 19 in St. Georgen sind von Montag bis Freitag, von 7.30 bis 17.00 Uhr. Für weitere Informationen und Beratungen sind die Betreuer und Betreuerinnen unter der Telefonnummer 07473/30036 oder unter Seniorentageszentrum@gmx.at erreichbar.

