25 Jahre plus 1 Montessorischule Amstetten

Werbung Karriere als Fachkraft Anzeige Spezialist für die Weichen dieser Welt

Montessori-Pädagogik bedeutet, Kinder und junge Erwachsene in ihrer eigenen Persönlichkeit zu fördern und ihre Entwicklung zu unterstützen. Eine weitere Besonderheit dieser Schule ist, die Kinder auf ihrem gesamten Weg vom Kindergartenalter bis zum Erwachsenwerden zu begleiten und in ihrer Einzigartigkeit zu stärken. Diese wesentlichen Punkte waren Thema der Jubiläumsfeier im Pfarrsaal und Pfarrgarten der St. Stephanskirche Amstetten.

„Die Montessorischule ist eine andere Schulform, die den Gedanken „Jeder Mensch soll nach seinen Fähigkeiten gefördert werden“ besonders hervorhebt und das bringt Diversität in unser Bildungswesen“, betonte Landesrätin Königsberger-Ludwig. Im Jahr 2000 erfolgte der Standortwechsel vom Haaberg nach Gunnersdorf und der Name für das Projekt entstand – Momo – die Mostviertler Montessorischule. Durch die steigende Anzahl an Kindern wurde 2014 die bereits mit dem Status Öffentlichkeitsrecht verliehene Schule in die Gutenbergerstraße umgesiedelt.

Mittlerweile erstreckt sich das Einzugsgebiet von Amstetten aus in alle Richtungen – nach Grein, über Nöchling nach Ybbs und von Seitenstetten bis nach Waidhofen/Ybbs.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.