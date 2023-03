Glockenguss in Passau

Im Jubiläumsjahr „1200 Aschbach“ soll die Pfarrkirche Aschbach nach gemeinsamem Beschluss von Pfarre und Gemeinde mit zwei zusätzlichen neuen Glocken ausgestattet werden. Am 16. Februar konnten 50 Personen – unter ihnen Vizebürgermeister Gottfried Bühringer und Kulturreferentin Christa Dorner – nach Dom- und Altstadtbesuch in der Passauer Gießerei Perner dem Guss der Leopold- und Franziskusglocke beiwohnen. Nach umfangreichen Vorarbeiten waren die Formen aus Lehm und Wachs hergestellt worden, in die am besagten Tag das auf 1100 Grad erhitzte Kupfer und Zinn (Bronze) als flüssige „Glockenspeise“ eingegossen wurde. Die Formen sind hierbei in der Erde vergraben, um dem enormen Druck standzuhalten und ein langsames Abkühlen zu gewährleisten. Nach dem kirchlichen Segen durch Dechant Pater Georg Haumer und dem Lied „Großer Gott“ leitete der Firmenchef Rudolf Perner selbst den Gussvorgang und zeigte sich optimistisch, dass nach der mehrwöchigen Abkühlphase die Glocken in Form und Klang den Erwartungen entsprechen werden. Der Orgel- und Glockenbeauftragte der Diözese St. Pölten, Franz Reithner, wohnte ebenfalls dem Guss bei, freut sich mit der Pfarre Aschbach über dieses einzigartige Projekt und stellt fest: „Das mächtige Klangbild des bestehenden Geläutes in den Tönen c/1, es/1, g/1 und b/1 erfährt durch die neuen Glocken in c/2 und es/2 eine bedeutsame musikalische Aufwertung.“

Das Gießen von Glocken ist ein beeindruckender Vorgang. Foto: Dorninger, Dorninger

Neues auch in schwieriger Zeit

Für den Initiator des Projekts, Pater Georg Haumer, ist der Glockenguss ein Ausdruck, dass auch in schwierigen Zeiten Neues entstehen muss und dadurch die Menschen zusammenfinden. Die über 300 Kilogramm schwere Leopoldglocke wird als Besonderheit eine Abbildung des Landespatrons Leopold III. und seiner Gattin Agnes zeigen, die auch auf dem Portal der St. Pöltner Domkirche zu sehen ist. Die dazugehörige Inschrift wird lauten: „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden!“, ergänzt mit dem Satz: „Zum 1200-Jahr-Jubiläum der ersten urkundlichen Nennung von Aschbach 823 – 2023 Pfarre und Marktgemeinde“.

Die kleinere Franziskusglocke mit über 200 Kilogramm zeigt eine moderne Darstellung des Hl. Franz von Assisi und trägt die Inschrift: „Alles, was atmet, lobe den Herrn, Halleluja“ sowie „Das Gestern, das Heute, das Morgen – alles liegt in Gottes Hand“. Am 23. Juni sollen die neuen Glocken in einem feierlichen Festzug vom Aschbacher Feuerwehrhaus zur Pfarrkirche geleitet werden und für zwei Monate dort aufgestellt bleiben, ehe am 10. September die eigentliche Glockenweihe und das Aufziehen in den Turm stattfinden werden.

