Wolfsbach feiert

Eine Urkunde Ludwig des Frommen aus dem Jahr 823 beweist, dass der Ort „Wolfeswanch“ damals dem Bistum Passau übergeben worden ist. Folglich darf sich Wolfsbach gemeinsam mit Aschbach als besonders alter karolingischer Siedlungsraum und als Urpfarre der Region betrachten. Das ist natürlich Anlass genug, um das gesamte Jahr 2023 über so richtig zu feiern, was unter anderem mit mehreren bestens gelungenen Veranstaltungen wie der Buchpräsentation „Aus der Geschichte von Wolfsbach“ des Autors Pater Jacobus Tisch, auch mit dem Erscheinen einer 150 Seiten umfangreichen Festschrift oder zuletzt mit dem großartigen Kranzlsingen des Männergesangsvereins mit 19 Gastchören sowie auch anderen größeren Events schon geschehen ist.

Jubiläumswochenende mit Brunnenenthüllung

Nun steht am 24. und 25. Juni das eigentliche Jubiläumswochenende am Programm. Das Marktfest am Samstag beginnt um 17 Uhr mit Musik und Theateraufführungen durch die Schule, es folgt eine Rätselrallye in Zweierteams für 6- bis 12-Jährige im Ortszentrum. Auch Schüler und Lehrer der Carl-Zeller-Musikschule sorgen für Stimmung, ehe „Die Einspritzer“ ab 21 Uhr den Abend am Marktplatz musikalisch beleben. Zudem laden die Vereine bei ihren Ständen zu kulinarischen Genüssen ein.

Am Sonntag führt die Musik den Festzug in die Pfarrkirche an, Diözesanbischof Alois Schwarz und Landtagspräsident Karl Wilfing werden zu den Ehrengästen zählen. Der Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores unter Karl Aichberger beginnt um 9.30 Uhr. Nach der kirchlichen Feier kommt es am Marktplatz zur Enthüllung des Vitus-Brunnens – geschafften von dem aus Kärnten stammenden Wolfsbacher Künstler Johannes Domenig; Bischof Schwarz wird die Segnung vornehmen. Beim Frühschoppen ebendort wird gemeinsam weitergefeiert werden. Bürgermeister Josef Unterberger verleiht seiner Vorfreude Ausdruck: „Wir begehen ein einmaliges Fest und sehr bedeutendes Jubiläum, und erfreulicherweise haben sich schon bisher alle Wolfsbacher und auch viele Gäste daran beteiligt! Der Vitus-Brunnen wird spätere Generationen an das Jubiläum erinnern. Ich freue mich wirklich schon sehr auf die Feierlichkeiten am kommenden Wochenende!“