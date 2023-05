Seit 50 Jahren zu Fuß von Winklarn nach Mariazell

Es war im Jahr 1973, als sich zwei junge Burschen aus Winklarn und Ulmerfeld auf den Weg Richtung Mariazell machten. Als Dank für eine bestandene Maturaprüfung. Nach anfänglichen Streckenfindungsproblemen und ständig neu dazustoßender Freunde und Wallfahrer, festigte sich im Laufe der Jahre diese Wallfahrt, die heuer zum 50. Mal stattfinden wird. Die Route: Hochkogel-Kienberg- Trübenbach- Erlaufboden-Ötschergräben-Mitterbach-Mariazell.

Meist fand die Wallfahrt Anfang Mai statt. Bis vor ungefähr 15 Jahren schlossen einige Durchtrainierte die Reise an einem Tag ab. Das bedeutete: Tagwache um 2 Uhr Früh, Ankunft am Abend nach 75 Kilometern in Mariazell.

178 Wallfahrer, davon 82 aus Winklarn

„Seit 2008 gehen wir am Freitag bis Gaming und am Samstag mit vielen Nachkommenden bis Mariazell. Unsere Wallfahrerchronik, geführt in vorbildlicher Weise von einem der beiden Gründungswallfahrer Reinhard Sitz, bestätigt die Teilnehmer seit der Gründung“, berichtet Organisator Karl Hrubicek.

In den 50 Jahren nahmen 178 Wallfahrer teil, 82 davon aus Winklarn - die restlichen Teilnehmer aus den umliegenden Pfarren. „Seit 1993 nächtigen wir in Mariazell im Hotel Drei Hasen der Familie Kroneis. Ich persönlich darf auch bereits auf eine sehr lange Mariazeller Wallfahrt zurückblicken. Ich bin das erste Mal 1981 mitgegangen und habe bis zum diesjährigen Jubiläumsjahr keine einzige Wallfahrt ausgelassen. Wir sind mit den Menschen auf diesen 75 km und 50 Jahren zusammengewachsen, haben aber auch oft deren Freude und Schicksale teilen dürfen und müssen“, blickt Hrubicek zurück.

Keine Wallfahrt gleiche der anderen. Höhepunkt sei jedenfalls der Sonntag mit dem Gottesdienst in der Basilika, wo man immer wieder sehr freundschaftlich begrüßt werde. Natürlich sind auch immer wieder neue Teilnehmer herzlich willkommen. Wer an der Jubiläumswallfahrt mitmachen möchte, findet auf der Homepage der Pfarre Winklarn sowie bei Karl Hrubicek per Whatsapp (0680/2121794) oder per Mail an karl.hrubicek@outlook.com weitere Informationen.

