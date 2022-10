Amstettner Don Bosco Heim: Heimleiterin sucht Nachfolge

Jeden Freitag, Samstag und Sonntag öffnet das Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco seine Pforten und bietet Kindern und Jugendlichen aus Amstetten auf den großen In- und Outdoorflächen ein vielseitiges Programm. Der Verein „Sozialwerk“ ist Träger der Aktivitäten des Zentrums und sorgt für die Umsetzung der offenen Jugendarbeit.

Im Jahr 2022 besuchten durchschnittlich 80 Kinder (inklusive Eltern bei Kleinkindern, die den Spielplatz nützten) und Jugendliche pro Öffnungstag das Jugendzentrum. „Über das Jahr verteilt nützten etwa 200 junge Menschen unser Angebot. Wir unterstützen die Entwicklung, dass Besucher und Besucherinnen mit unterschiedlichem Hintergrund zu uns kommen. Etwa ein Drittel kommt aus österreichischen Familien und die anderen 70 Prozent stammen aus Familien mit Migrationshintergrund“, berichtet Leiterin Maria Hiesleitner.

Die pädagogischen Ziele orientieren sich einerseits an den Prinzipien der offenen Jugendarbeit in Österreich und andererseits an der Pädagogik Don Boscos, sagt Hiesleitner: „Wir wollen Kindern und Jugendlichen eine gelungene Identitätsentwicklung ermöglichen und dazu beitragen, dass aus ihnen verantwortungsbewusste und solidarische Persönlichkeiten werden. Wichtigstes pädagogisches Mittel sind die Betreuer und Betreuerinnen.“

Im gemeinsamen Tun, sei es im Spiel, Sport, Kochen, Feste gestalten oder Theateraufführungen durchzuführen, geschehe das, was unsere Gesellschaft dringend notwendig habe: soziales Lernen der jungen Menschen, sich und seine Bedürfnisse ausdrücken lernen, anderen respektvoll begegnen, Rücksicht nehmen, Kompromisse schließen, schrittweise Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft.

Nun sucht Maria Hiesleitner eine Nachfolgerin für ihre Stelle. Diese wurde ausgeschrieben, Interessenten können sich per Mail an m.hiesleitner@sozialwerk.at oder unter : 0676/3653493 bewerben.

Weitere Informationen: sozialwerk.at/wir-suchen-eine-einrichtungsleitung-jugendzentrum-amstetten-w-m-d/ .

