Jugendarbeit Streetwork-Cup findet am neuen Fun-Court in Hausmening statt

Ortsvorsteher Anton Geister und Heimo Schaupp von Streetwork Amstetten bewerben den Streetwork-Cup. Foto: Stadtgemeinde Amstetten

D er Streetwork-Cup steigt am neuen Funcourt in Hausmening. Das Turnier wird am Samstag, 24. Juni, ausgetragen und verspricht ein aufregendes Event zu werden. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt tolle Pokale und Preise zu gewinnen. Der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr. Jedes Team besteht aus vier Spielerinnen oder Spielern sowie einer Ersatzspielerin oder einem Ersatzspieler.

„Der neue Fun-Court hat sich zu einem absoluten Highlight für unsere Jugendlichen entwickelt. Er ist der perfekte Ort, um sich zu treffen, Spaß zu haben und sportlich aktiv zu sein. Ich möchte mich herzlich bei Streetwork Amstetten für ihr Engagement für unsere Kinder und Jugendlichen sowie für die Organisation dieses Turniers bedanken“, so Ortsvorsteher Anton Geister zur Eröffnung des Fun Courts und dem bevorstehenden Turnier. Die Stadtgemeinde Amstetten lädt alle Jugendlichen zwischen 12 und 23 Jahren herzlich ein, am Streetwork-Cup Hausmening teilzunehmen und den neuen Fun-Court zu erleben. Für die Anmeldung und weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Streetwork Amstetten gerne zur Verfügung. Kontakt: 0699 / 1086 3610 oder per E-Mail unter streetwork.amstetten@jlw.at