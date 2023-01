Die Landjugend Neuhofen rockte die Nacht

Werbung

Gut gefüllt war das Event Hotel "Gasthof zur Post" beim Ball der Landjugend. Die Eventlocation hat mit Dan Kellum einen neuen Besitzer. Der ursprünglich aus Amerika stammende, aber seit Jahren sesshafte Amstettner hat Mitte November das ehemalige Wirtshaus der Familie Luegmayer erworben.

"Der Landjugendball der Landjugend Neuhofen/Ybbs ist die erste große Veranstaltung in der neuen Eventlocation und erfreulicherweise ist der Ball wie jedes Jahr gut besucht", erwähnt Dan Kellum. Die Räumlichkeiten werden renoviert und modernisiert.

"In Zukunft soll das der Gasthof zur Post als Hotel und als Eventlocation weiter geführt werden. Eventuell werden aus den vielen weiteren Räumlichkeiten noch Büroräume oder Sitzungsräume für Firmen konstruiert", so die Pläne des neuen Besitzers.

Die Landjugend Neuhofen an der Ybbs hat in dieser neuen Location mit ihrem Ball wieder eine tolle Veranstaltung organisiert und auch am Parkett gezeigt, was sie unter ihrem Motto "Wir rocken die Nacht" verstehen. An der Bottlebar, an der Jazzbar und an der Weinbar fanden sich viele Ballbesucher ein, knipsten Fotos an der Fotobox und rockten bis in den späten Abend noch im Discozelt.

Auch einige Helfer und Helferinnen des ehemaligen Teams der Familie Luegmayer fanden sich hinter der Bar zur Unterstützung und zum Durstlöschen der Ballbesucher ein. Die für die Choreographie verantwortlichen Karl Schlager und Melanie Mock sind stolz auf die Landjugend, vor allem auf die Leiterin Agnes Gschöpf und den Leiter Stefan Krenn, dass sie in dieser kurzen Zeit einen so gut organisierten und gut besuchten Ball auf die Beine gestellt haben.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.