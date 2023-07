Tag 2 am Jugendfeuerwehrlager: Spannende Wettkämpfe in Bronze & Silber

Am Samstag, von 9 bis 19 Uhr, sind Besucherinnen und Besucher in Winklarn herzlich willkommen. Um 14 Uhr gibt es Vorführungen. Ein besonders Highlight wird auch der Junior-Fire-Cup am Samstag. Ab 16.45 Uhr treten dabei die Sieger aus den Vorjahren gegeneinander an.

Am Sonntag werden die Sieger der Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen (FJBA) und der Landesfeuerwehrjugendleistungsabzeichen (FJLA) gekürt. Danach gibt es einen Frühschoppen.

Gruppen aus dem Bezirk Amstetten bei den Wettkämpfen am Samstagvormittag

Aus dem Bezirk Amstetten nahmen am Samstagvormittag auch Gruppen der Feuerwehren Winklarn, Neuhofen und Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth an den Bewerben zum Landesfeuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber teil.

Weitere Gruppen aus anderen Bezirken des Landes bei den Wettkämpfen am Samstagvormittag