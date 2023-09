„Hofübergabe“ am Schacherhof

Als Abschiedsgeschenk überreichte Pater Florian eine Freundschaftsikone an das Haus, denn Freundschaft sei einer der zentralen Werte, die das „Haus am Berg“ auszeichneten. Pater Florian übernahm 2013 die geistliche Leitung des Jugendhauses und sorgte durch seinen kooperativen und umsichtigen Stil selbst dafür, dass Vertrauen, Wertschätzung und Freundschaft im Schacherhof gelebte Werte sind und für junge Menschen erfahrbar wurden. In den zehn Jahren seiner Tätigkeit begleitete er viele junge Menschen auf dem Weg des Erwachsenwerdens, als Seelsorger, aber auch als „ganz einfacher“ Freund.

Nachfolger wird Pater Christoph Fischer, Mitbruder im Stift Seitenstetten und durch die Teilnahme an vielen vergangenen Veranstaltungen schon ein Schacherhof-Kenner. „Ich wünsche mir, dass der Schacherhof ein so lebendiger Raum für Begegnung, Austausch und Glaube bleibt und noch mehr wird. Eine Oase im Alltagstrubel, wo jeder angenommen wird, wie er oder sie ist“, so der 28-jährige Pater. Kerstin Wagner und Raphael Kößl, das Hausleitungsteam am Schacherhof, freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Pater Christoph und dankt „P. Flo“ für das Bemühen, den Glauben für Jugendliche auf kreative und weitherzige Art greif- und erfahrbar zu machen. „Durch deine Bodenständigkeit warst du für die jungen Menschen bei uns im Haus immer nahbar. Danke für zehn Jahre Leitung, danke für die Freundschaft!“, so Kößl zum Abschluss.

Am Schacherhof wird gegenwärtig für das Musikprojekt „Balanced – Auf dem Weg zum Gleichgewicht“ geprobt, das Ende November in Böhlerwerk, St. Marien und St. Valentin aufgeführt wird. Nähere Infos zum Haus und zum Kartenvorverkauf unter schacherhof.at bzw. 0676 8266 88 394.