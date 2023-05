Musikalische Jugendliche für neues Musikprojekt gesucht

Mehr als vier Jahre ist es her, dass zuletzt vom Jugendhaus Schacherhof ein Musikprojekt initiiert wurde, was in Nicht-Corona-Zeiten stets im Zweijahresrhythmus angeboten wurde. Nun aber ist es vor allem auf Initiative des ehrenamtlichen Jugendvertretungsteams wieder so weit: In „Balanced – auf dem Weg zum Gleichgewicht“ wird es um sozial-ökologische Transformationen gehen. „Wir nehmen derzeit so viele Krisen wahr: Klima, Biodiversität, soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Spaltungen und andere; es soll ein Bogen zu gutem Leben gespannt werden, aus Krisen sollen Utopien entstehen, wir wollen Wege aufzeigen und konkrete Handlungsoptionen anbieten“, schildert Hausleiter Raphael Kößl.

17 Personen arbeiten in vier Teams an den Vorbereitungen zum Projekt: Das Musikteam kümmert sich vorrangig um die Liedauswahl, Lukas Ehebruster wird die Bandleitung und Miriam Deinhofer die Chor-Einstudierung und musikalische Gesamtleitung übernehmen. Zudem gibt es ein Inhaltsteam, zwei weitere Teams kümmern sich um Organisation und Marketing. Die Gesangs-Solisten werden sich aus dem Chor rekrutieren, in dem jeder – ob Chorerfahrung oder nicht – mitwirken kann, auch Schauspieler werden benötigt. „Allein die Freude an sowie die Begeisterung für Musik und ein wunderschönes Gemeinschaftserlebnis zählen; Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen, Probenstart ist am 10. September“, ergänzt die pädagogische Mitarbeiterin Kerstin Wagner.

Das Projekt soll auch über die Crowdfunding-Plattform „wemakeit“ mitfinanziert werden, es wird zudem von der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung und der Jugendförderung „ComeOn“ des Landes NÖ gefördert. Die drei Aufführungen werden am 24. November im Böhlerzentrum Böhlerwerk, am 25. in der Kirche St. Marien in Amstetten sowie am 26. November im Valentinum in St. Valentin sein.

Gut gebucht und umweltbewusst

Das Jugendhaus zeigt sich trotz der allgemeinen Teuerung durchaus zufrieden mit der Buchungslage, die nun wieder jener des Jahres 2019 entspricht. „Seit November 2022 befindet sich eine 15,30 kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach unseres Hauses. Die Anlage wird jährlich mindestens 12.000 kWh Strom erzeugen. Der Schacherhof trägt damit im Rahmen seiner Möglichkeiten zum Erhalt der Schöpfung und der notwendigen Energiewende bei und reduziert seine Kosten für elektrische Energie nachhaltig“, weiß Raphael Kößl zu erzählen. Dadurch und auch durch einen Öko-Stromanbieter (seit 10 Jahren) können die Energiekosten relativ niedrig gehalten und die Teuerung abgefedert werden. Die Hackschnitzel werden von den Nachbarn angekauft.

Auch in nächster Zeit warten einige Programm-Highlights auf die Jugendlichen: Workshop „Bin ich jetzt rassistisch?“ mit Sina Farahmandnia am 16. Juni, das Sommerlager „It‘s Summertime“ vom 10. bis 14. Juli und „Sola 20“ vom 11. – 15. August.

Nähere Infos und Anmeldung: 0676-826688394 www.schacherhof.at

Probentermine für das Musikprojekt:

10. September 2023: 11 – 16 Uhr; 29. September, 19 Uhr, – 1. Oktober, 11 Uhr; 15. Oktober: 14 – 18 Uhr; 22. Oktober: 11 – 16 Uhr; 28. Oktober: 8:30 – 12 Uhr; 11. November, 9 Uhr, – 12. November, 12 Uhr; 18. November: 8:30 – 12:30 Uhr sowie am 19. und 22. November.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.