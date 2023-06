Schacherhof-Musiktheaterprojekt sucht den Weg zum Gleichgewicht

Nach fünf Jahren Pause und viel frischem Wind wird Ende November das von Schacherhof-Jugendlichen erarbeitete Stück „BALANCED – Auf dem Weg zum Gleichgewicht“ zur Aufführung gebracht. Darin zeigen die Protagonistinnen und Protagonisten mögliche Wege von einer krisenhaft empfundenen Gegenwart hin zu einer Zukunft, in der möglichst alle Menschen ein gutes Leben führen können. Dem Chor kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, trägt er doch das Stück mit in Summe 13 Liedern ganz entscheidend mit. „Alle musikbegeisterten Menschen zwischen 14 und 30 Jahren sind herzlich eingeladen, bei diesem großen Projekt mitzuwirken und mitzusingen! Es ist keine sängerische Vorerfahrung notwendig, ausreichend Motivation und Lust am gemeinsamen Proben und Zeit verbringen reichen aus“, freut sich Kerstin Wagner aus dem Schacherhof-Hausteam auf viele Sängerinnen und Sänger. Die Chorleitung übernimmt die Seitenstettnerin Miriam Deinhofer, für die Bandleitung ist Lukas Ehebruster zuständig. Probenstart für einen intensiven Musik-Herbst ist der 10. September 2023, Anmeldungen werden jederzeit unter jugendhaus@schacherhof.at oder unter 0676 82 66 88 394 (auch via Signal oder Whatsapp) entgegen genommen.

Wege zum guten Leben

Thematisch möchten die Jugendlichen einen konstruktiven Beitrag zum Gelingen unserer Gesellschaft leisten. Auf die vielen Krisen unserer Zeit – Klimakrise, Krieg, Einsamkeit, Spaltung, globale Ungleichheit, Sinnverlust – antwortet das Stück mit einem Einblick in eine utopische Welt, so wie sie die jungen Drehbuchautorinnen und –autoren erhoffen. Ins Zentrum des Stücks stellen sie aber mögliche Wege, die uns diesen Utopien näherbringen können. So werden die großen Träume nach einer gerechten, solidarischen Gesellschaft im Takt mit der Natur auf ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten heruntergebrochen. „Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein inhaltlich inspirierendes und musikalisch abwechslungsreiches Stück – so viel können wir schon versprechen!“, erzählt Florentina Fehringer aus dem Inhaltsteam.

Anmeldung, Probentermine und Infos: jugendhaus@schacherhof.at bzw. 0676 8266 88 394 bzw. schacherhof.at

Aufführungstermine:

· 24. November 2023, 19.30 Uhr Böhlerzentrum Böhlerwerk

· 25. November 2023, 19.30 Uhr Pfarrkirche St. Marien Amstetten

· 26. November 2023, 15.30 Uhr Valentinum St. Valentin