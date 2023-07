Die Freundschaft lebt

Bereits seit 52 Jahren pflegt die Feuerwehr Meilersdorf mit dem Löschzug Witterschlick, Gemeinde Alfter bei Bonn, eine nunmehr schon Generationen überdauernde Freundschaft. Erst im Vorjahr waren anlässlich einer Fahrzeugsegnung in Meilersdorf aus dem Ruhrgebiet wieder 20 Mitglieder angereist, um die eben seit 1971 währende herzliche Beziehung mit der Meilersdorfer Wehr von neuem zu untermauern. Bei der damaligen Festveranstaltung kam Armin Kohlhoff auch auf die früheren Jugendlager zu sprechen, die in den Jahren 1976, 1984 und 1987 im Gelände rund um die Firma Riedler und 2010 bereits unterhalb des Feuerwehrhauses abgehalten wurden. „Wir sollten unserer Jugend wieder ermöglichen, hier bei einem Jugendlager neue Freundschaften zu schließen!“ Diesem Vorschlag Kohlhoffs stimmten der Meilersdorfer Kommandant Florian Wieser und alle dort Anwesenden gerne spontan zu. Schnell war man sich also einig, diese internationale Begegnung auch den Jugendlichen beider Wehren erneut zu ermöglichen. Im Herbst gab es dann noch konkrete Vorgespräche, sodass nun vom 20. bis 28. Juli vierzehn Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren — betreut von elf Begleitern — eine abwechslungsreiche Woche in Meilersdorf erleben können. Ein erstes offizielles Fest der Begegnung fand schon am Freitag statt, als die Musikkapelle und Bürgermeister Josef Unterberger die Gäste willkommen hießen: „Ihr beweist hier schon über Jahre hinweg gelebte Freundschaft, und nun soll und wird auch die junge Nachfolge-Generation wieder daran festhalten und das Verbindende in den Fokus stellen!“, so die Worte des Bürgermeisters. Das festgelegte Wochenprogramm macht auch die Meilersdorfer Feuerwehrjugend mit, ob es sich nun um eine Rätselrallye im Ortsgebiet, einen Übungsvormittag mit kleinen Einsatzszenarien (Brandschutz und Technische Hilfeleistung), eine Exkursion zur Firma Rosenbauer, Ausflüge nach Steyr und zur Ruine Aggstein oder auch um eine Hüttengaudi handelt.

Geübt wurden am Übungstag in zwei Gruppen Brandschutz und Technische Hilfeleistung; nach dem "Einsatz" mit einer Personenbergung aus einem Auto in der Königleitensiedlung. Foto: NÖN, Penz

Gemeinschaft beim Lernen und Spiel

Der Witterschlicker Löschgruppenführer Michael Klaudt erinnert sich selbst noch gerne an seine ersten Erfahrungen beim damaligen Zeltlager in Meilersdorf: „Es war ein tolles Gemeinschaftserlebnis, das das Zusammengehörigkeitsgefühl immens gestärkt hat!“ Armin Kohlhoff ergänzt: „Die Freundschaft reichte ja sogar so weit, dass wir beim Bau des Feuerwehrhauses Hand angelegt und gerne mitgeholfen haben!“ Annika, die diesmal als Jugendliche dabei ist, verrät, dass das Mädchenzelt abends immer am lautesten ist, weil eben viel Lustiges erzählt wird. Felix und Simon wiederum sind schon in das Betreuerteam integriert worden und heben auch das gesellige Zusammensein hervor. Sabine Klaudt zeigt sich über das Fortführen dieser großartigen und einmaligen Feuerwehr-Begegnung überaus erfreut: „Die Freundschaft wird weitergetragen; ich kam vor Jahren schon hierher, und ohne jemanden persönlich zu kennen, durfte ich eine überaus herzliche Aufnahme erleben. Gerade heute ist es wichtig, über die Grenzen zu schauen und sich international freundschaftlich zu begegnen!“ Und zuletzt sei noch eines erwähnt: Auch die Gegeneinladung nach Witterschlick zu einem Jugendlager ist von Michael Klaudt bereits im Rahmen der Begrüßung ausgesprochen worden!