Freiwilliger Helfer aus Italien in Amstetten

Durch das Projekt des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) haben 18- bis 30-Jährige die Chance, freiwillig in sozialen, ökologischen oder kulturellen Institutionen im europäischen Raum zu arbeiten. „Es ist eines von vielen Vorzeigeprojekten im Sinne internationaler Vernetzungsarbeit in Amstetten. Danke an Jugendzentrumsleiterin Claudia Bruckner, die hierbei tolle Arbeit leistet und seit vielen Jahren für die Umsetzung im A-Toll verantwortlich ist“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer.

„Das Projekt lebt vom Geben und Nehmen. Mein Team und ich freuen uns, dass es das 19. Mal zustande kommen konnte“, meint A-Toll-Leiterin Claudia Bruckner.

Für Amstettens Jugendstadträtin Elisabeth Asanger ist klar, dass dieser Austausch nicht nur für die Freiwilligen selbst einen Mehrwert darstellt. „Kultureller Austausch ermöglicht Weitblick und davon profitieren sowohl die Freiwilligen als auch das Team. Vor allem aber sehe ich die Bereicherung für die Jugendlichen, die oft gute Beziehungen aufbauen und ganz von selbst ihr Wissen und ihren Blickwinkel erweitern“, sagt sie.