Medizinisch-musikalisches Kabarett in der Wirkstatt in Hausmening

Es sind zwei Welten, in denen sich Michael Mandak bewegt. Mit derselben Leidenschaft und Ernsthaftigkeit widmet sich der Gratkorner Arzt den Herz-Kreislauferkrankungen, den erkrankten inneren Organen, Muskeln und Gelenken seiner Patienten – und der Königsdisziplin im Humor, dem Kabarett.

Michael Mandak ist ein Musiker, aufgewachsen in Wien, studierte er Musik und spielte Saxophon, Akkordeon, Querflöte und Piano. Mit der Musik finanzierte er unter andrem sein Medizinstudium und wandte sich dann auch dem satirischen Musikkabarett zu. „Mein Ziel ist es, den ernsten Hintergrund, den die Medizin nun einmal hat, humorvoll zu transportieren“, sagt Mandak. Als Kabarettist will er die Zuhörer unterhalten, zum Lachen bringen, aber auch zum Nachdenken anregen. Neben eigenen Kompositionen schreibt Mandak zu bekannten Melodien mit spitzer Feder und scharfer Zunge brillante Texte, die sich auf den medizinischen Alltag beziehen. Sein Faible für das Musikkabarett ist weitaus mehr als ein Hobby. Wie in seinem Beruf als Arzt legt Mandak auch als Kabarettist professionelle Maßstäbe an.

„Ich freue mich, mit Michael Mandak wieder einen Kabarettisten mit ärztlichem Hintergrund, passend zur gesunden Gemeinde, gefunden zu haben. Ich lade alle ein zu einem lustigen und doch informativen Abend in der Wirkstatt,“ so Gesundheitsgemeinderätin Claudia Weinbrenner. Karten sind erhältlich im Kultur & Tourismusbüro Amstetten, unter 05/088 78-300 oder per Mail an trickets@avb.am.

