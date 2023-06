Über Klischees und Stereotypen

Aus der literarischen Gattung Arztbrief liest Doktor Michael Mandak folgenden Befund: „Die Patientin hat weder Schüttelfrost noch Fieber, jedoch bemerkte der Gatte, dass die Frau im Bett sehr heiß war“. Das ist nur einer der gesammelten Epikrisen, die Doktor Michael Mandak in seinem Werk „Medizyn“ zusammengefasst hat.

Neben lustigen Anekdoten über die Nachwuchssorgen im Medizinbereich, die umgedrehte Bevölkerungs- und Gesundheitspyramide, die hohen Laborkosten – mittlerweile wird teilweise ein Mittelwert bei der Blutabnahme herangezogen, um Kosten zu sparen – und dem Unverständnis gegenüber mancher Alternativmedizin, begleitet sich der ironische Internist perfekt mit Gesang, Klavier, Querflöte und Saxophon. Michael Mandak ist ein Musiker, aufgewachsen in Wien, studierte er Musik und spielte Saxophon, Akkordeon, Querflöte und Piano. Mit der Musik finanzierte er unter andrem sein Medizinstudium und wandte sich dann auch dem satirischen Musikkabarett zu.

„Mein Ziel ist es, den ernsten Hintergrund, den die Medizin nun einmal hat, humorvoll zu transportieren“, sagt Mandak. Als Kabarettist will er die Zuhörer unterhalten, zum Lachen bringen, aber auch zum Nachdenken anregen. Neben eigenen Kompositionen schreibt Mandak zu bekannten Melodien mit spitzer Feder und scharfer Zunge brillante Texte, die sich auf den medizinischen Alltag beziehen. Sein Faible für das Musikkabarett ist weitaus mehr als ein Hobby. Wie in seinem Beruf als Arzt legt Mandak auch als Kabarettist professionelle Maßstäbe an und versteht es, sein Publikum mit Wortwitz, Schlagfertigkeit, Musik und Gesang abendfüllend zu unterhalten. „Ich freue mich, mit Michael Mandak wieder einen Kabarettisten mit ärztlichem Hintergrund, passend zur gesunden Gemeinde, gefunden zu haben. Es war ein lustiger und informativer Abend in der Wirkstatt,“ sagte Gesundheitsgemeinderätin Claudia Weinbrenner.