WurstSalat im Sturmhof Oed

Was passiert wenn ein Frissnigl von einem Müsliriegel eine Ernährungsberatung bekommt? Kennengelernt haben sich die beiden an einer Bushaltestelle. „Das ist doch der Dicke von Was gibt es Neues?“, sind die ersten Gedanken des Ernährungsberaters Christian Putscher, als er Günther Lainer zum ersten mal sieht. Sie kommen ins Gespräch und Günther macht den Vorschlag gemeinsam ein Kabarett zu starten, wo die Besucher sogar noch etwas über gesunde Ernährung lernen können, weil bei ihm ist eh scho alles zu spät, er hätte schon zuviel Muskelersatzgewebe.

Der Bauch muss weg

Diese gute Idee wird in die Tat umgesetzt, obwohl ein Kabarettist, der so ausschaut wie Günther und ein Ernährungsberater, der so ausschaut wie Christian natürliche Feinde sind, in der Serengeti würde er ihn fressen. Christian erklärt dem Publikum die wichtigsten Energielieferanten und das Ernährungs ABC. Günther hingegen erklärt dem Publikum die verschiedenen Arten von Knödel, von Dinkelknödel, von denen er selbst nicht so viel hält, zu Erdäpfelknödel und seinen Lieblingsknödel, den Grammelknödel.

Als Ernährungsberater müsste er ja auch gute Chancen bei den Frauen haben, so Günther. Als Gegenzug zu Christians hilfreichen Tipps für eine ausgewogene Ernährung, bekommt er von Günther Tipps, wie er als Ernährungsberater mit gut überlegten Anmachsprüchen - „Du bist wie eine Tüte Chips“ - Frauen in einer Bar aufreißen könnte.

Impulse für das Kabarett holten sich die beiden aus Deutschland, aus Essen, Darmstadt und Pforzheim, erwähnen sie schmunzelnd. Diäten hätte Günther schon viele probiert. Die ein-Tag-essen, ein-Tag-nichts-essen-Diät hat er nach einem Tag schon wieder aufgegeben. Angefangen habe er mit dem Essenstag. Dafür zeigt er auf der Bühne, wie man sich gesund ernährt und nebenbei noch Bewegung macht.

Zwischen Information und Schmäh

Der Besuch beim Ernährungsberater führte dann zu einem Dauergelächter des Publikums, aber auch beim Ernährungsberater Christian, der sich vor Lachen nicht mehr halten konnte. Christian Putscher und Günther Lainer präsentierten ihre Bücher „Lebensweisheiten, die keiner braucht“ und das Ernährungsbuch mit vielen Rezepten für eine gesunde Ernährung „Besser für dich 1 und 2“.

Zum Schluss bedankten sich der geschäftsführende Gemeinderat von Oed-Oehling David Kalteis und Obfrau des Arbeitskreises Gesundes Oed-Oehling Andrea Waser mit einem Obst- und Gemüsekorb von Nahversorger Müller bei den Kabarettisten für die amüsante Vorführung, bei Walter Gutenbrunner für Licht und Ton, beim gesamten Team der Gesunden Gemeinde, beim Kooperationspartner der Stadtgemeinde Amstetten und beim Arbeitskreis Gesunde Gemeinde Amstetten, vor allem an Sabine Kromoser und Leiterin Claudia Weinbrenner.

