Tag des Mostes und Baumblüte lockten viele Gäste ins Mostviertel

Vollbild

FB

Impressionen vom Tag des Mostest Mostprinzessin Johanna Resch, ihre Stellvertreterin Lisa Holzinger und Mostkönigin Sigrid I. (von links). Cilli Deinhofer (hinten 4. von rechts) war anlässlich ihres 60. Geburtstages mit einem Freundeskreis auf Wanderschaft Richtung „Seppelbauer“ in Pittersberg unterwegs. Karl Pihringer (links) kredenzte Bürgermeisterin Sabine Dorner-Leyerer und Josef Leyerer edle Schnäpse am Schiselhof. Christine Pfligl und Toni Distelberger vom Genussbauernhof Distelberger in Gigereith bewirteten ihre Gäste mit allerlei Köstlichkeiten und Hochprozentigem aus Küche und Keller. Mit dem Retrobus besuchte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Familie Hauer in Hauersdorf. Im Hintergrund die Gruppe „Zaumgwüafid“, die für die musikalische Umrahmung beim Tag des Mostes sorgte.

1 /17