Hollywood führte bei Fight Night in Amstetten Regie .

„Unbeschreiblich“, war Trainer und Fight-Night-Organisator Christian Pfannhauser direkt nach den Kämpfen noch zu Tränen gerührt. Dabei sorgte Pfannhauser selbst für den wohl emotionalsten Höhepunkt des Abends. Nach einem Autounfall ist der Trainer und Organisator an den Rollstuhl gefesselt. Erst ein Abkommen zwischen Robert Roseneder und Pfannhauser sorgte für das Comeback von Roseneder. Der 42-Jährige sagte zu seinem Trainer, dass beide bei der Fight Night im Ring stehen werden.

Und Pfannhauser hielt sein Versprechen und stieg aus seinem Rollstuhl und ging unter minutenlangen stehenden Ovationen der über 1.000 Zuschauer im Energy Fitness Amstetten die Stufen zum Ring hinauf. In der emotional aufgeheizten Arena folgte der Hauptkampf um den Weltmeistertitel im Kickboxen. Robert Roseneder erfüllte nun seinen Teil des Abkommens und stand wieder im Ring.

Nach fünf Runden gegen Srdjan Vujica aus Bosnien war der Abend schlussendlich perfekt. Der Waidhofner gewann sieben Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Ring wieder einen Weltmeistertitel. „Seit dem Entschluss habe ich ein Jahr hart trainiert. Ich war in der Form meines Lebens. Anders wäre eine Rückkehr aber auch nicht möglich gewesen“, war Roseneder nach dem Kampf erleichtert.

Raffetseder holt EM-Titel mit K.o.

Dabei hatte er nach der zweiten Runde Probleme mit der Luft. „Immerhin war mein Gegner schon die Nummer 16 der Welt“, fügte Roseneder hinzu. Aber angepeitscht von tosenden Zuschauern und „Robert, Robert“-Rufen siegte er schlussendlich 3:0 nach Punkten.

„Normalerweise bekomme ich die Stimmung aus dem Publikum bei einem Kampf nicht mit. Aber dieses Mal habe ich es einfach nur genossen. Es war definitiv mein letzter Kampf“, sagte der Weltmeister. Doch nicht nur der 42-Jährige stand im Mittelpunkt. Schon zuvor sorgten Thomas Raffetseder und Julia Freinberger in ihren Kickbox-Kämpfen dafür, dass die Stimmung in der Arena in Jubelstürme ausartete. Den Anfang machte dabei Julia Freinberger gegen die 19-jährige Serbin Teodora Vidic.

Freinberger dominierte die fünf Runden und sicherte sich damit ihren ersten Europameisterschaftstitel. „Ich habe vieles umsetzen können. Die Vorbereitung war so gut wie noch nie. Ich war sehr ruhig im Ring und eigentlich wollte ich mit K.o. gewinnen“, berichtete Julia Freinberger, die sich im nächsten Jahr ein noch höheres Ziel setzt: „Die letzten vier Jahre habe ich immer einen Titel bei der Fight Night gewonnen. Nächstes Jahr soll der Weltmeistertitel folgen.“

Einen K.o.-Erfolg feierte hingegen Thomas Raffetseder in seinem Europameisterschaftskampf gegen den Türken Mustafa Khanzada. In der dritten Runde brachte der Athlet vom Energy Fitness Amstetten den jungen Türken zwei Mal zu Boden. Beim zweiten Mal zählte der Ringrichter den Kickboxer aus.

„Die Vorbereitung war top. Ich habe mich schon so auf den Kampf gefreut. Das Publikum war Weltklasse“, sagte der neue Europameister Raffetseder. Christian Pfannhauser fasste den Event zusammen: „Wir haben es uns erhofft, aber der Abend hat unsere Erwartungen übertroffen.“ In der Traumfabrik Hollywood hätte sich der Abend eines verdient: den Oscar.

Kämpfe bei der Fight Night

- K1 -70kg: Patrick Großsteiner - Berat Demaku Sieg durch K.o.

- K1 -75kg: Emmanuel Kubik - Javid Ahmadi 1:2 nach Punkten.

- K1 -85kg: Muhammed Yenier - Julian Katter Sieg durch K.o.

- Boxen -75kg: Miron Vlad Falviu - Hubert Kaczmarek 1:2 nach Punkten. - K1 -75kg: Tarik Hasanovic - Sajjad Mortezaei 0:3 nach Punkten.

- ÖM K1 -85kg: Philipp Haidvogel - Daniel Opavsky 3:0 nach Punkten.

- WKU Pro EM Titel K1 -80kg: Sebastian Zielke - Daniel Cikarevic Sieg durch K.o.

- WMAC Pro EM Lowkick -60kg: Julia Freinberger - Teodora Vidic 3:0 nach Punkten

- WMAC Pro EM K1 -60kg: Thomas Raffetseder - Mustafa Khanzada Sieg durch K.o.

- WMAC WM Kickboxen Vollkontakt: Robert Roseneder - Srdjan Vujica 3:0 nach Punkten.