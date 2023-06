St. Peter in der Au: „Pflanzaktion“ läutet Ende der Großbaustelle ein

Sämtliche Kanalrohre in diesem Bereich wurden neu verlegt und die Querschnitte teilweise sogar verdoppelt. Außerdem wurde dabei auch die Wasserleitung erneuert sowie alle Vorkehrungen für Glasfaser wurden getroffen. Mit der Ausführung wurde seitens der Marktgemeinde St. Peter/Au die Firma Stockinger aus Seitenstetten beauftragt.

Nach intensiver Bauphase ist nun ein Ende der umfangreichen Arbeiten in Sicht. So berichtet Bürgermeister Johannes Heuras bereits von den letzten Details, die gerade umgesetzt werden, bevor die Straße samt Gehsteig völlig neuer wiederhergestellt wird. „Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit gerade für unsere Kleinsten sind mir ein besonders wichtiges Anliegen. Daher wird gerade noch in einigen Kreuzungsbereichen der eine oder andere Leistenstein umgesetzt.“ Sofern die Witterung es zulässt, soll dann in den nächsten beiden Wochen die Asphaltierung fertiggestellt werden.

Auch ein lang gehegter Wunsch zahlreicher Anrainerinnen und Anrainer wird verwirklicht. Der „Mini-Kreisverkehr“ in der Obersteigerstraße bzw. Girardistraße, der bis dato nur gepflastert ausgeführt war, wird begrünt. „Wir haben uns ganz bewusst für die Pflanzung eines Baums mitten im Kreisverkehr entschieden“, sagt Heuras erfreut. Das Oberflächenwasser der Straße wird dabei gleich zur Bewässerung des Baums verwendet. Zur Einpflanzung wurden die angrenzenden Siedlungen geladen und gemeinsam freute man sich über den Ginkobaum, welcher auf Empfehlung der Gärtnerei Bognerhof ausgewählt wurde. Mit einem Umtrunk und kleinem Imbiss wurde auf den Baum und das nahende Ende der Großbaustelle gemeinsam angestoßen.