Die bildliche Form der Satire von Künstler Christian Gschöpf

Aus der Sicht des Christian Gschöpf vertritt Andreas Babler in der SPÖ sehr linke Positionen, was er auch mit einer Karikatur zum Ausdruck bringen will. "Drogenmissbrauch und die Legalisierung von Cannabis sollte nie - und schon gar nicht von einem Politiker in seiner Funktion verharmlost oder sogar freigegeben werden", sagt der Künstler.

Foto: NÖN Amstetten, Karl Fuchs