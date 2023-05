Markt-Tour von „Natur im Garten“ mit Halt in Amstetten

„Natur im Garten“ ist eine Bewegung, die die Vielfalt der Gärten in Niederösterreich fördern und die Vorteile vom Gärtnern ohne Kunstdünger, Pestizide und Torf aufzeigen soll. Mit Start am 24. März in Tulln an der Donau macht „Natur im Garten“ bis zum 22. September eine Tour durch ganz Niederösterreich. Am 6. Mai besuchte Biogärtner Karl Ploberger im Zuge dieser Tour auch den Bauernmarkt in Amstetten.

Der Bauernmarkt findet aufgrund der Umbauarbeiten am Hauptplatz Amstetten derzeit am Parkplatz in der Alten Zeile statt. Die Besucher erwartet jeden Donnerstag von 7 bis 13 Uhr und jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr ein umfangreiches Angebot regionaler Produkte. Da jeder Samstagsmarkt im Zeichen eines speziellen Themas steht, konnte man diesen Samstag am Muttertagsmarkt zusätzlich viel selbst gemachte und selbst gebastelte Handwerkskunst – für den Muttertag am 14. Mai – erwerben. Sobald die Umbauarbeiten fertiggestellt sind, kehrt der Bauernmarkt auf den ursprünglichen Standort am Hauptplatz zurück.

Viele Infos über naturfreundliches Gärtnern

Karl Proberger moderierte ein Gewinnspiel und ein Quiz und gab den Besuchern wertvolle Tipps für die Bepflanzung und Pflege von Obstbäumen, Sträuchern und Kräutern. Zusätzlich konnte man bei einem Glücksrad viele tolle Preise rund um das Thema „Natur im Garten“ gewinnen. Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder erklärte, wie man zu einer „Natur im Garten“-Plakete kommt und erzählte über die Entstehung der Schmetterlingsgärten und der Bienenwiesen im Raum Amstetten. Vizebürgermeister und Stadtrat für Mobilität, Stadtentwicklung und Landwirtschaft, Markus Brandstetter, informierte über die Entwicklungen der Umbauarbeiten des klimafitten Hauptplatzes in Amstetten. Am Infostand erklärte Bernhard Haidler, welche Mikroorganismen eingesetzt werden können, um den Boden zu beleben und wie Hochbeete am effizientesten bepflanzt und gestaltet werden. „In Niederösterreich gibt es viele Schaugärten, wo die Besucher die Vielfalt unserer blühenden Paradiese erleben können, und allerhand an Informationen von den Schaugärtnerinnen und Schaugärtnern bekommen“, ergänzt Geschäftsführer von „Natur im Garten“, Matthias Wobornik. Zum Schluss der Infoveranstaltung bekamen die Amstettner für den neuen Hauptplatz einen Marillenbaum geschenkt.

